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I.T網購平台EESE昨突停運 開業近8個月 HKTVmall作技術支援

標籤：經濟

【明報專訊】商人沈嘉偉旗下時裝王國I.T去年私有化後，轉戰網購開設平台EESE，惟昨日突然宣布基於商業考慮即日暫停營運，不足一年便退出本地網購市場。平台由香港科技探索（1137）旗下的網購平台HKTVmall及電子商貿方案業務Shoalter Technology支持，去年12月1日正式開業，昨日網站及手機應用程式已貼出公告並停止運作，facebook專頁亦已刪去。

明報記者 蕭嘉聰

平台公告，如有任何處理事宜，需在7月31日或之前以電郵聯絡顧客服務部，未有交代用戶訂單或是商戶的處理方案。本報就事件向EESE查詢詳情，至截稿前未有回應。港科探索回應查詢時表示，旗下Shoalter為EESE平台提供技術支援，基於該公司商業考慮，平台已於7月12日下午5時起暫停營運。港科探索昨收市報5.86元，跌1.35%。

平台逾千商戶進駐 成員逾5萬

港科探索自2021年1月成立Shoalter後一直雄心勃勃，EESE為公司首個本地客戶，副主席兼行政總裁王維基曾表示，期望轉型成科技推動者，協助建立更多有規模的網購平台。翻查港科探索去年度業績，EESE開業後有超過1000家商戶入駐，提供逾10萬件產品，截至今年2月底已招攬逾5萬名成員，稱「有信心穩健的增長基礎可作為EESE持續業務增長的基石」。

不過，Shoalter業務似是「雷聲大雨點小」，去年8月曾宣布衝出香港入股印尼電商平台PT KHD，但因疫情造成不確定性，最後終止交易，至今再無公布新客戶，而位於英國「全自動零售商店」預計今年第三至四季推出。資料顯示，由於EESE去年12月才開業，為港科探索貢獻約90萬元收入，期內Shoalter主要營運開支4160萬元。

HKTVmall 6月GMV按年升25%

此外，HKTVmall同日公布6月營運數據，雖然5月起政府逐步放寬社交距離措施，但6月業務表現依然有輕微上升，訂單總商品交易額（GMV）為6.16億元，按月及按年分別升0.5%及24.9%；平均每日訂單總商品交易額為2050萬元，按月及按年分別升3.5%及25%，每日平均訂單按月增長1.3%至4.64萬張，按年升27.1%。集團稱，增長趨勢鞏固集團的信念，消費者正逐步將購物行為從線下轉移至線上。