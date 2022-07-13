周大福首季內地同店銷售跌19%

港同店銷售增7.3% 澳門挫34%

按產品劃分，周大福在內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售於首季按年下跌17.2%，其零售值則下跌6.3%，同店平均售價為7300港元，按年持平。港澳珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售按年下跌18.4%，同店平均售價按年增加17.9%至16,500港元。黃金首飾及產品方面， 內地的同店銷售下跌17.0%，平均售價升7.7%至5600港元；港澳同店銷售微升1%，平均售價亦升1.7%至6100港元，季內國際平均金價較去年同期高3%。

季內內地淨開312零售點

周大福首季零售值按年下跌3.7%，其中內地下跌2.8%，港澳及其他市場跌11%，分別佔整體零售值89.9%及10.1%。集團表示，內地通過加盟商的地方知識推進零售擴張策略，周大福珠寶加盟零售點的零售值按年增長9.4%，對內地周大福珠寶零售值的貢獻按年提高6.2個百分點至63.8%。

截至今年6月底，集團合共有5931個周大福珠寶零售點及283個其他品牌的零售點，季內在內地淨開設312個零售點，內地有74.7%的周大福零售點以加盟模式經營，另於香港關閉1個MONOLOGUE零售點，其他市場開設1個周大福珠寶零售點。