moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

周大福首季內地同店銷售跌19%

標籤：經濟

【明報專訊】周大福（1929）公布，受疫情反彈及基數較高影響，中國內地及港澳截至6月底止首季的同店銷售均錄得負增長，分別下跌19.3%及6.4%；不過，單計香港的同店銷售增長為7.3%，而內地同店銷售持續改善，6月已回復至正增長。澳門因內地疫情導致遊客減少，同店銷售錄得34.3%的跌幅。

港同店銷售增7.3% 澳門挫34%

按產品劃分，周大福在內地珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾的同店銷售於首季按年下跌17.2%，其零售值則下跌6.3%，同店平均售價為7300港元，按年持平。港澳珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾同店銷售按年下跌18.4%，同店平均售價按年增加17.9%至16,500港元。黃金首飾及產品方面， 內地的同店銷售下跌17.0%，平均售價升7.7%至5600港元；港澳同店銷售微升1%，平均售價亦升1.7%至6100港元，季內國際平均金價較去年同期高3%。

季內內地淨開312零售點

周大福首季零售值按年下跌3.7%，其中內地下跌2.8%，港澳及其他市場跌11%，分別佔整體零售值89.9%及10.1%。集團表示，內地通過加盟商的地方知識推進零售擴張策略，周大福珠寶加盟零售點的零售值按年增長9.4%，對內地周大福珠寶零售值的貢獻按年提高6.2個百分點至63.8%。

截至今年6月底，集團合共有5931個周大福珠寶零售點及283個其他品牌的零售點，季內在內地淨開設312個零售點，內地有74.7%的周大福零售點以加盟模式經營，另於香港關閉1個MONOLOGUE零售點，其他市場開設1個周大福珠寶零售點。