內地新批67遊戲版號 騰訊有份投資公司上榜

網易嗶哩嗶哩快手均落空

經過8個月的「遊戲寒冬」，內地自今年4月起重批遊戲版號，至今已批出3批新遊戲版號，累批172款遊戲。資料顯示，今次獲批的遊戲公司以A股為主，獲批遊戲包括由游族網絡（滬：002174）推出的「戰火與永恒」，由中青寶（深：300052）推出的「明日戰姬」，以及由湯姆貓（深：300459）旗下哲信信息推出的「飛躍的旅行者」。

創夢天地「永恒輪迴：無限」獲批

由「賭王公子」何猷君任首席營銷官（CMO）的創夢天地（1119）在今年6月「落榜」後，今次亦重新上榜，獲批出版「永恒輪迴：無限」。其他與在港上市公司有關的遊戲，包括中國移動（0941）系內咪咕互娛推出的「克瑞因的紛爭」，以及金山軟件（3888）系內西山居推出的「雙相」等。

在港上市的手遊股昨天走弱，嗶哩嗶哩和創夢天地均跌4.4%，快手跌2.1%，騰訊收跌1.3%至337.8元，網易收跌1%。