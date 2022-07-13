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台蘋新買家潘杰賢：轉型後拓東南亞市場

標籤：經濟

【明報專訊】台灣直播互動平台17 Live創辦人潘杰賢（小圖）接受網媒訪問時表示，他旗下的家族辦公室Turn Capital（龍承資本）正在收購壹傳媒（0282）旗下的台灣蘋果新聞網的網站及App等數位資產，同時擬洽購另兩家台灣高流量網站及3家亞洲高流量網站。若成功收購台蘋，將進行數位轉型，將流量轉向正確的商業模式，並擬募集更多資金，開發新產品，發展海外市場。不過，他強調計劃保留大部分編輯團隊。

台蘋早前傳出獲本港商人黃浩及潘杰賢以15億元新台幣（約3.99億港元）收購，潘杰賢接受新加坡媒體《e27》訪問時表示，龍承資本正在收購台蘋的數位資產。他認為這些資產十分寶貴，因為台蘋擁有許多忠心讀者，網站每月有數億次瀏覽量，網頁瀏覽量和訂閱量在台灣所有媒體網站中位列頭三名，其Twitter粉絲數目更是台灣各媒體中最多。他解釋，透過導引這些流量到其他網站，有互惠互利之效，能為台蘋開拓新的收入來源，毋須再單單依賴廣告收入。

強調將保留大部分編輯團隊

潘杰賢稱，收購台蘋的目標是幫助它進行數位轉型，開拓東南亞及其他海外新市場。他相信台蘋的產品經過重組、重塑，將能進軍海外。因此，他計劃募集資金，以增聘台蘋員工、發展新產品及開拓市場。他又稱，除了台蘋以外，其家族辦公室亦正在積極洽購另外兩個台灣的高流量網站，並打算再投資或收購3個亞洲高流量網站。