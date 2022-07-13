小鵬鵬行完成融資7.8億

【明報專訊】小鵬汽車（9868）大搞電動車以外，亦「兩條腿走路」，系內主打智能機器人的「小鵬鵬行」宣布完成逾1億美元（逾7.8億港元）A輪融資簽約，由IDG資本領投、小鵬汽車等股東跟投。小鵬鵬行首席執行官徐志根表示，公司將進一步加強在機器人硬件本體和機器智能方面的全棧式研發投入，預計面向C端（消費者）的智能仿生機器人將於未來兩年推出。
成立於2016年的小鵬鵬行，去年曾推出四腳機器人「機器人獨角獸」，聲稱是「全球首款可騎乘智慧機器馬」。事實上，小鵬並非唯一一家進軍機器人領域的電動汽車廠，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）正研究一款人形機器人「Optimus」，首席執行官馬斯克（Elon Musk）預告將於今年9月底舉行的第二屆AI日上面世。
翻查資料，小鵬系內還有一家飛行汽車企業「小鵬匯天」，去年完成逾5億美元（逾39億港元）的A輪融資，由IDG資本、五源資本（前稱晨興資本）及小鵬汽車領投。小鵬昨收跌3.9%，報113.4元。
另彭博昨引述消息報道，阿里巴巴（9988）系內螞蟻集團的競爭對手「連連數字」，計劃集資最多2.23億美元（約17.4億港元），相當於以30億美元（約234億港元）估值進行IPO前融資，最快可能明年在香港進行IPO。據報，連連數字正跟中金公司合作安排這輪融資。阿里巴巴昨收報107.8元，跌5.4%。