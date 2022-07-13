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日日煮棄美SPAC合併 改赴納斯達克IPO

標籤：經濟

【明報專訊】美食及生活品牌日日煮（DayDayCook）宣布，考慮目前市場環境，決定終止與美國特殊目的收購公司（SPAC）Ace Global Business Acquisition Limited的合併協議，改以首次公開發行（IPO）形式，赴納斯達克證券交易所上市。公司創辦人兼行政總裁朱嘉盈表示，基於當前市場大環境的不利因素，特別是與SPAC相關的投資環境，決定採取更直接的方法上市。

創辦人：市場對SPAC負面

日日煮宣布，新投資者Brinc和溢達創投（Esquel Ventures），和現有投資者鄭志剛名下C資本，於日日煮上市前提供新一輪融資。公司預計，額外資金有助繼續擴大客戶群，並提供機會於中國和東南亞市場收購有增長潛力的業務。Brinc是日日煮食品技術加速器計劃的營運合作伙伴，在該計劃中，日日煮負責物色並投資以ESG和可持續發展為重點的食品科技初創公司。

日日煮創辦人及行政總裁朱嘉盈（Norma Chu）回覆網媒《BossMind》查詢時表示，今次選擇「改跑道」主要是因為考慮目前的整體市况，尤其市場對SPAC帶有負面印象，故決定改為直接IPO。

雀巢中國成戰略合作伙伴

此外，公司又宣布，與雀巢中國和食品公司Oatly建立戰略合作伙伴關係，相關合作最早於今年第三季開始。

公司計劃把Oatly產品應用到創新及方便的即食餸菜包中，更會與雀巢中國攜手推出一系列創新、健康的即食素食膳食方案，預計於年底前上架。