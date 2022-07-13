moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

歐元曾觸1算 20年新低 歐經濟危機加劇 資金避險美匯衝上108

【明報專訊】美國聯儲局大幅加息遏抑通脹之際，歐洲央行的反應明顯落後，加上歐洲正面臨能源供應短缺及經濟潛在衰退的風險，令歐元持續偏軟，兌美元昨曾觸及1算，是近20年來首次（見圖），今年以來，歐元已貶值12%。資金繼續流入美元避險，美匯指數昨高見108.56，續創2002年10月以來新高。美元強勢，使美元計價的油價受壓，加上經濟衰退的風險，以及市場憂慮中國內地疫情防控措施影響原油需求，國際油價昨晚跌逾6%，紐約期油跌穿每桶100美元，布蘭特期油亦曾失守每桶100美元關口。

美元上漲亦使金價疲弱，現貨金昨曾跌穿每盎司1730美元，跌至去年9月底以來低位。避險資金湧入債市，美國10年期國債孳息率回落至2.9厘水平，而美國兩年期國債孳息率則維持在3厘以上，兩者的孳息率曲線繼續倒掛，倒掛幅度最多曾達12個基點（100基點為1厘），是2007年以來最大，預示經濟下滑的風險增加。美股午夜前窄幅上落。

俄停輸氣 IEA：歐今冬艱難

意大利裕信銀行（意：UCG）的報告指出，聯儲局被認為有較大的加息空間，而歐洲央行及英倫銀行等，因為經濟體較直接受到能源危機影響，可能被迫採取更審慎的策略。

俄羅斯本周初暫停通過北溪1號管道向歐洲輸送天然氣，以進行為期10天的夏季維護。該管道是歐洲最大的天然氣進口基礎設施，市場關注暫停供氣措施會否演變為永久停供，使正在儲存天然氣為冬季作準備的歐洲陷入危機。國際能源署（IEA）警告，今年冬季歐洲將非常艱難，並可能對全球經濟產生嚴重影響。

歐元短倉一周增7.7億美元

經濟前景不明，外界懷疑歐洲央行能否以適當力度加息遏抑通脹，而不會打擊疲弱的經濟。沽空歐元成華爾街熱門的交易之一。加拿大豐業銀行（加：BNS）策略師稱，與其他主要貨幣相比，歐元倉位的一周變化最大，淨短倉增加了7.69億美元，總額達22億美元，是去年11月底以來最高。花旗（美：C）建議將歐元兌美元的看跌期權定價於0.95。不過Jefferies外匯策略師Brad Bechtel指出，多個技術指標顯示，歐元兌美元處於超賣，跌至1算後可能會有獲利盤湧現，並出現短期反彈。

摩根士丹利（美：MS）的分析指出，歐元疲軟可能有助提振歐洲企業次季業績。歐元兌美元一年前仍高於1.2水平，企業將利潤換算成歐元應有頗大提振作用，抵消目前的一些負面因素。

歐企季績料受惠匯價疲弱

除歐元偏軟，日圓兌美元近期也跌至24年低位。美國財長耶倫此前與日本財相鈴木俊一會談，雙方認為匯率動盪會構成風險，並表示會進行適當的磋商和合作。

（綜合報道）

[國際金融]