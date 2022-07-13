CEO離任 GAP再盈警

百事（PepsiCo）（美：PEP）昨表示，由於消費者購買更多零食和能量飲品等，因此上調全年收入展望，是連續第二季上調預測，不過百事未更新盈利預期。受運費及大宗商品成本上升影響，在截至6月11日的第二財季，百事利潤為14.3億美元，低於去年同期的23.6億美元。為應對成本壓力，該公司表示有時會選擇減少產品分量，而不是加價。百事早段股價微升。

微軟全球裁員1%以內

此外，微軟公布將在全球18萬員工當中，裁員1%以內，諮詢、客戶及合作伴伴解決方案等部門將受到影響。不過微軟表示，仍將招聘其他職位，整體人手並在本財年結束時增加。彭博引述知情人士稱，特斯拉（美：TSLA）競爭對手Rivian（美：RIVN）也計劃裁員數百人，在逾1.4萬員工當中裁員5%，以削減生產以外的職能重複崗位。此前特斯拉亦宣布裁員一成的計劃。

（綜合報道）

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