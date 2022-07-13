摩根ESG基金攻綠色基建 看好再生能源發展 針對八大投資範疇

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，對ESG的關注漸由機構客戶延伸至零售客戶，主因是各地政府及跨國企業對碳達峰議題的關注，而香港政府牽頭推出首隻零售綠色債券，中銀客戶對ESG投資需求亦見增加，total relationship balance（全面理財總值）在今年季total relationship balance（全面理財總值）按年上升了6倍，由於需求增加，因此推出不同ESG產品迎合市場需求。

客戶ESG投資需求增

中銀成首間分銷商

摩根基金（亞洲）董事總經理兼香港業務總監兼香港基金及機構業務總監吳家俐亦表示，新推出的「摩根可持續基建基金」的主題是基建，而中銀香港（2388）成為第一間分銷商。全球各地政府都積極推動數碼轉型、環保低碳等而提升人民的生活質素，例如無人駕駛、環保汽車等方面，以上改變都涉及道路規劃升級。以香港交通網絡為例，政府有意推動市民多用公共交通工具多於自駕，除促使鐵路網的提升外，該等項目也是綠色基建之一。該基金投資目標在可持續基建，當中有八大投資基建範疇，包括電力、水力、可再生能源、醫療、社會住屋、教育、數碼、交通及可持續物流。

「摩根可持續基建基金」管理團隊會從全球1萬間符合條件的公司，篩選50至100隻ESG股份納入投資組合。而在選擇ESG公司的標準上，因為不同地區對於ESG公司有不同規範，所以摩根在選擇股票時就會偏向貼合香港證監會的規定。香港現時有130個獲證監會認證的ESG基金，而要取得證監會認可，須從基金投資目標、投資流程等多方面符合才可以通過。但吳家俐認為現時ESG議題在全球愈來愈受重視，各國政府為達至共同可持續發展目標，應該會在未來協商出一個統一標準。

基建環保較穩健 助抗通脹

吳家俐續稱，基金投資綠色基建的原因是見到現時全球有三大趨勢，分別是氣候轉變、人口變化及城市化。在氣候轉變方面，全球現時正面對極端天氣的影響，要解決氣候問題就要盡量利用天然資源，例如風力、水力等，而天然資源亦需要基建配套。該基金為投資於環球股票，不但投資於提供較高收益及派息機會的傳統基建，亦投資於旨在為環球環境問題提供實際解決方案的綠色基建資產，包括加強環境韌性、推動社會建設及促進共榮三方面的企業，加上基建及環保類別較穩健，有抗通脹的效用，所以預料綠色基建的發展潛力龐大。根據彭博分析，全球ESG類的資產規模預料於2025年或之前增長至53萬億美元水平，相當於全球資產管理規模總值的三分之一。

此外，中銀香港將聯同摩根資產管理舉辦嶄新的電子植樹活動，客戶只需參與中銀與摩根資產管理於7月28日共同舉辦的「中銀直播間」網上講座，即可參與此電子植樹計劃，使用指定手機應用程式登入電子植樹平台，隨時遙距追蹤位於尼泊爾的保育樹木的生長進度，讓客戶獲得更互動及個人化的植樹體驗。另外，為增進社會大衆對ESG投資的關注，「中銀香港財智學院」網站上全新增設ESG資訊專頁，深入淺出介紹可持續投資理念。

明報記者 龍彩霞

[龍彩霞 基金特區]