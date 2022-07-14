大灣區GBA專題：港大深圳醫院可用醫療券 匯率月月變

明報記者 龍彩霞

港大深圳醫院服務範圍廣泛，醫療券可在診療中心，包括家庭醫學全科門診、體檢中心、急診科、骨科、眼科、牙科、中醫科、內科、婦科、外科、康復科門診使用，另外，也包括物理治療科、醫學影像科、臨牀微生物及感染控制科、病理科。但長者要留意醫療券並不適用於住院服務及需預先繳費的醫療護理服務。由於內地醫療機構有可能視港人為國外人士，向他們收取巨額按金，並在收到按金後才提供醫療服務，故最好也投保中國醫療保險，而保險公司會發放醫療卡給投保人，持卡人可以毋須預繳住院按金而入住內地指定醫院接受治療，需要經常往返內地工作人士可以按個別需要購買有關服務。

若不涉住院 可用醫療券付門診費

當然，若合資格領取醫療券同時在深圳退休的港人，若不涉及住院服務，原則上是可以使用醫療券支付急症室的門診服務費用。醫療券適用於香港大學深圳醫院指定科室的門診醫療護理服務，包括由這些科室提供的小手術（如傷口護理、皮膚小手術等），但不適用於日間手術。合資格的長者毋須預先登記，只要親身到香港大學深圳醫院，出示有效香港身分證，並示意使用醫療券支付當天在指定科室接受的醫療護理服務，再簽署同意書後便可使用。若長者首次使用醫療券，香港大學深圳醫院會代為開設個人的醫療券戶口。合資格長者在開立個人的醫療券戶口後，長者在計劃下可享有的醫療券金額會即時存入其醫療券戶口內以供使用，其後每年的1月1日，該長者在當年度可獲發的醫療券金額也會自動存入他的醫療券戶口內。現時每名合資格長者每年可獲發的醫療券金額為2000港元。只要長者的醫療券戶口內有足夠的醫療券，便可在診症後選擇以醫療券全數支付醫療護理服務費用，或以醫療券支付部分費用後，再以現金支付餘額。但長者使用醫療券的金額不得超過該次所獲醫療護理服務的費用。

扣除醫療券後 會發「醫療券使用記錄」

香港大學深圳醫院在每次扣除醫療券後，都會發給長者一張「醫療券使用記錄」，當中列明長者到診前和該次診症使用的醫療券金額，以及醫療券戶口內的餘額，以供長者保存。此外，長者的親友或照顧者可協助長者登入醫療券網站（www.hcv.gov.hk）或致電醫療券結存查詢熱線（電話：2838 0511），輸入長者的香港身分證號碼及出生日期，便可查閱長者的醫療券戶口結存、將於來年1月1日發放至長者戶口的醫療券金額，以及預計將於當日因超過累積上限而被取消的醫療券金額。

同時，已登記醫健通的長者也可利用醫健通（eHealth）手機程式查詢上述資料及過去兩年的醫療券交易紀錄。曾在香港大學深圳醫院使用醫療券的長者，回到香港後可繼續使用其醫療券戶口內剩餘的醫療券。

由於香港長者每年獲發的醫療券是以港元為單位，而香港大學深圳醫院的醫療護理服務費用則以人民幣結算，因此長者醫療券香港大學深圳醫院計劃會根據每月更新的換算率計算須扣除的醫療券金額。

例子一 假設診症當日在香港大學深圳醫院的人民幣與醫療券的換算率為1元人民幣兌1.127港元，而醫療護理服務收費是200元人民幣，若長者選擇以醫療券支付全數費用，其醫療券戶口會被扣除的醫療券金額為225港元（即200元人民幣×1.127 = 225.4港元，以四捨五入方式計算後最接近的整數為225港元）。

例子二 假設診症當日在香港大學深圳醫院的人民幣與醫療券的換算率為1元人民幣兌1.255港元，而醫療護理服務收費是500元人民幣，若長者選擇以醫療券支付的費用為300元人民幣，以現金200元人民幣支付餘額，則其醫療券戶口會被扣除的醫療券金額為377港元（即300元人民幣×1.255 = 376.5港元，以四捨五入方式計算後最接近的整數為377港元）。

每月人民幣與醫療券的換算率，以香港銀行公會在上一個月的最後第8個工作天起至最後第4個工作天的5天內的人民幣轉換港元的平均匯率計算。方法是計算該5天人民幣兌港元的買入價及賣出價的平均價，並以四捨五入方式取至小數點後3個位（如1：1.255）。

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