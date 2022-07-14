特步發盈喜 料上半年按年多賺逾35%

股價不升反跌 收市跌2.6%

集團昨午發盈喜，惟股價不升反跌，最低曾見12.96港元，收市報13.68港元，跌2.6%。特步解釋，純利大幅增長主要由於特步主品牌及兒童業務在產品創新、零售渠道升級及品牌知名度提升方面取得突破，零售表現強勁，帶來可觀的訂貨會訂單，以及專業運動分部的索康尼（Saucony）零售銷售強勁，尤其是電子商務業務的零售表現，帶動收入按年錄得超過100%的增長。

主品牌零售按年增20%至25%

至於特步上半年主品牌的營運狀况，其零售銷售較去年同期增長20%至25%，增幅較去年同期的40%至45%有所放緩，零售存貨周轉亦由去年同期的4個月稍為拉長至約4個半月。單計今年4至6月第二季，特步主品牌的零售銷售按年增長中雙位數，零售折扣水平為七折至七五折。

自內地去年掀起「國潮風」，特步、安踏（2020）及李寧（2331）等內地體育品牌銷售節節上升，特步自2020年上半年曾因內地爆發疫情而發盈警後，2021年上半年及全年均發盈喜，其中去年上半年及全年純利分別大升72%及77.1%，因此今年上半年純利增長不少於35%，增速較去年同期已有所放緩。