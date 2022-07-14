俄鋁擬發兩批債共178億 莫斯科上市 首次發人幣債涉47億

這為俄羅斯受西方國家制裁後，首次有當地在境外上市的公司發行巨額債券。俄鋁是次發債亦為首度涉足人民幣債，兩批債券將在莫斯科上市。另外，俄羅斯媒體進一步報道，受制裁影響，俄鋁需尋求歐元債持有人同意延期支付債息。

倘落實 將為集團最大規模發債

俄鋁是次發債，不會在美加、香港、日本及澳洲等地銷售，亦不會在港上市，但會申請返國在莫斯科交易所上市。兩批債券均為5年期，分別達1000億盧布及40億元人民幣，總值178.19億港元。若發債落實，將為該集團歷來最大規模發債行動。截至2021年底，該集團尚有24.34億美元（約191.06億港元）未到期債券，有待償還。該集團昨天股價收報3.37元，跌2.04%。

傳尋求歐元債持有人同意延付債息

在俄鋁部署發債同時，根據俄文財經媒體FinamBonds報道， 俄鋁表示雖然有信心到期履行歐元債券的償付責任，但是礙於外國制裁及外匯管制問題，令到支付基建設施受到干擾，因此其有需要按可行法律下尋求解決方案，並預期未必能夠按期支付債息，因此要尋求持債人同意。

近期圍繞俄鋁的消息不絕，較早前已有傳媒報道，指該集團已經向聯營公司Norilsk提出要求合併，Norilsk的大股東、俄羅斯富豪Vladimir Potanin較早前曾表示，擬與俄鋁商討雙方的合併事宜。