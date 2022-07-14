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內地業主拒供爛尾樓 內房內銀重挫 恒指6周低 花旗估壞帳恐達5610億人幣

標籤：經濟

【明報專訊】港股弱勢難改，恒指連跌三日，未能企穩21,000點關口，收報20,797點。當中內房成為重災區，旭輝（0884）跌幅最厲害，跌逾13%（見表1）。在內地業主擬停供爛尾樓的消息發酵下，不單影響國營背景的內房如華潤置地（1109）受壓，亦連累內銀股價表現。當中招商銀行（3968）跌近7%（見表2），為較早前行長被捕後跌幅最多，一眾內銀亦受壓。大行花旗發表報告估計，內銀或因買家罷供爛尾樓按揭而產生巨額不良貸款，料涉款高達5610億元人民幣。

恒指昨日最多升195點，高見21,040點，惟受制於50天線，21,000點得而復失，收市跌46點，報20,797點，全日成交縮減至1084億元，北水淨流入11.25億元，為第2日連續流入。恒指及國指均見6周收市新低，國指跌45點報7145點，科指則升23點至4547點。當中，內房及內銀股跌幅顯著，碧桂園（2007）跌逾8%，成為表現最差的藍籌股，建行（0939）跌逾1%亦拖累大市。

碧桂園跌逾8% 成最差藍籌

截至昨晚11時，恒指夜期報20,828點，高水3點。

內地爆出多個城市樓盤爛尾，據內媒綜合統計，多達52個城市業主集體「停貸斷供」，向政府及銀行發出《強制停貸告知書》，拒絕向銀行償還房貸，涉事開發商包括恒大（3333）及融創（1918）等。多隻內房股受累插水，內銀亦受到牽連。內房股旭輝大跌13.18%、碧桂園跌8.48%、潤地及中國海外發展（0688）亦跌逾2%以上。內銀方面，招商銀行跌幅最多，跌6.92%、郵儲銀行（1658）跌5.28%，中國銀行（3988）及交通銀行（3328）亦跌逾1.6%。

花旗發表報告指出，事件中有39個房產項目涉信貸問題，當中按揭金額涉達1.84萬億元人民幣。該行估計，在最差的情况下，內銀或因買家罷供按揭，產生5610億元人民幣的不良貸款。翻查資料，招行對房地產貸款多達3652億元人民幣，佔公司貸款和墊款總額6.74%。招銀國際報告認為，中國建設部、人民銀行和地方政府將會介入事件提供援助，而在短期之內，內銀會選擇性為將近完成的項目提供貸款支援。

匯豐看好碧桂園 目標價5.9元

匯豐則依然看好碧桂園，報告認為，爛尾樓風波屬整體行業風險，並非公司的單一事件導致股價受挫。公司早前購回部分債項，相信其財務穩健，加上目前估值創新低，回報具一定吸引力，故給予買入評級，並設其目標價5.9元，較昨日收市溢價約六成。

明報記者