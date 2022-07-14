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傳萬科拆物管9月上市籌156億

標籤：經濟

【明報專訊】萬科（2202）再傳分拆旗下物管業務「萬物雲」在港上市。據彭博引述消息表示，萬物雲有望最快在8月接受港交所（0388）上市聆訊，倘一切順利，萬科計劃最快在9月啟動分拆萬物雲上市，集資至少20億美元（約156億港元）。

公司回應：緘默期不便回覆

報道指出，相關磋商正在進行中，並已委聘中信證券、花旗及高盛為萬物雲上市的聯席保薦人，包括發行規模和時間表在內的IPO細節仍有可能發生變化。據內媒引述萬物雲回覆，目前為申請上市緘默期不便回覆，稱一切以公告為準。據萬科2021年度年報，萬物雲去年實現營業收入240.4億元（人民幣．下同），按年增長32.1%。萬科表示，萬物雲業務已從傳統只依賴住宅服務的單一驅動模式，擴展到社區、商企和城市空間服務等更多不同業務。

去年社區空間居住服務收入134.6億

萬物雲去年的社區空間居住服務收入134.6億元，佔比56%，按年增長22.9%；商企和城市空間服務收入87.2億元，佔比36.2%，按年增長38.1%；AIoT及BPaaS解決方案服務收入18.6億元，佔比7.8%，按年增長99.5%。此外，萬物雲2021年在管項目總數4393個，在管面積7.8億平方米，在管面積按年增長35.9%。合同管理項目總數5553個，合同管理面積10.1億平方米，合同管理面積按年增長38%。