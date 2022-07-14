天齊鋰業掛牌 險守招股價

3新股潛水 湖州燃氣跌近8%

被問到電動車行業近期有所震盪，會否影響天齊鋰業的業務發展，夏浚誠指出，集團並不純粹依賴電動車行業，還有其他更龐大的市場，包括儲能行業，又指相信綠色能源等概念會繼續熱門，長遠看好電動車行業趨勢。此外，昨日首掛的湖州燃氣（6661）在新股中跌幅最大，挫近8%，收報5.6元，每手帳面蝕240元；諾亞控股（6686）亦收跌4.5%，報279元，每手帳面蝕260元；名創優品（9896）跌逾3%，收報13.38元，每手帳面蝕84元。

諾亞暫未考慮雙重上市

諾亞控股早前遭美證交會（SEC）列入「預定除牌名單」，諾亞國際智能首席執行官陳勁表示，是次來港第二上市為策略選擇，期望藉此加大與投資者的互動，透露未有考慮轉為雙重主要上市。

他續稱，自去年在美上市後，隨即拓展國際化佈局，包括擴大香港與新加坡市場的發展，又稱是次上市期望利用香港成熟的資本生態圈，近期推出的互換通為重要舉措，相信措施有利集團未來業務發展。

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