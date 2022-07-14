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海底撈海外業務連蝕3年 共18億

標籤：經濟

【明報專訊】海底撈（6862）日前宣布考慮分拆海外業務特海國際（Super Hi）上市，昨日正式提交上市申請，將以介紹形式上市，摩根士丹利及華泰國際為聯席保薦人。海底撈公布，將以實物分派的方式，將其所持有特海國際全部90%股權，按照股東持股比例分派。

特海國際昨交上市申請 實物分派股東

截至今年3月底，特海國際已在11個國家開設97家餐廳，去年全年收入為3.12億美元（約24.36億港元），按年上升41.1%，今年首季亦錄得1.09億美元，按年升59.8%。不過特海國際已連續3年錄得虧損，去年全年虧損1.51億美元，按年擴大1.8倍，連同2020及2019年度，3年合共錄得約2.38億美元（約18.56億港元）虧損；今年首季仍虧損2849.9萬美元，較去年同期擴大13.2%。

發展新市場方面，特海國際指出在疫情前，即2019年已在6個新國家開設新門店，包括越南、馬來西亞、泰國和印尼、英國和澳洲，同年的平均每天翻枱率超過4.8次。

疫情前集團主要專注於在以上國家擴張和提高經營業績，截至2022年3月底，集團共開設61家新餐廳。不過疫情後，2021年全年全日平均翻枱率已降至2.1次，顧客人均消費則微升3.1%至30.3美元。

根據文件，海底撈認為分拆可令各自的業務更聚焦發展及策略規劃，更好地分配資源；獲得獨立上市地位及募資平台；加強營運管理能力、企業管治、管理激勵機制及運營效率；以及提升集團業務形象及市場影響力。