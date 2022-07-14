強美元損上季營業額 德昌電機憂零件短缺

就地區而言，雖然受到半導體短缺所限制，但汽車產品組別在所有地區的營業額，較汽車行業產量表現為佳。季內， 亞洲地區汽車組別營業額跌7%，期內部分中國廠房因疫情而關閉，對引擎冷卻和粉末金屬產品的營業額帶來負面影響。歐洲地區汽車組別營業額跌2%；美洲地區升15%。集團主席及行政總裁汪穗中表示，在汽車行業和部分工業產品應用上，目前並未遇到潛在需求明顯減弱情况；他認為，限制營業額增長的關鍵因素仍然是半導體和其他組件的短缺問題。

工商用產品營業額按年跌8%

在工商用產品銷售方面，營業額按年跌8%。當中，亞洲地營業額跌33%，因中國疫情封鎖政策令供應鏈中斷、半導體晶片和其他組件持續短缺，加上疫情期間，部分家居產品需求減弱，令部分訂單量流失。在歐洲銷售則升7%，當中以飲品設備及園藝工具類銷別跑出。美洲區銷售升16%，集中增長在醫療、通風及大型家庭電器類別。