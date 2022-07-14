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美上月通脹9.1%超預期 美匯再飈 市場押注本月加息1厘概率逾四成

【明報專訊】美國通脹升勢加劇，6月消費者物價指數（CPI）按年升9.1%，較5月的8.6%升幅進一步上漲，並較經濟師預期高出0.3個百分點，是1981年底以來最高。此前聯儲局多名官員表態支持本月加息0.75厘，預期聯邦基金利率目標區間將提升至介乎2.25厘至2.5厘，但在通脹數據公布後，芝商所（CME）聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員押注聯儲局本月加息1厘概率，由周二的7.6%急升至昨晚的四成以上。本月加息0.75厘的概率，由周二的超過九成，跌至五成左右。

港匯持續在7.85 金管局暫未接錢

此外，交易員押注聯儲局9月加息至3厘至3.25厘或以上概率逾八成。換言之，交易員預期未來兩次會議共加息1.5厘，較CPI數據公布前高出0.25厘。加息預期升溫，帶動美匯指數由數據公布前107.9左右，飈升至108.59，再創2002年10月以來高位。港元匯價昨晚在美國通脹數據公布後，持續在7.85弱方兌換保證水平，但至今早零時暫未見金管局入市接沽盤。歐元兌美元昨曾跌穿1算，是2002年12月以來首次，低見0.9998。

美股三大指數早段下挫，道指跌逾400點，道指及納指跌逾1%，午夜前跌幅收窄。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨晚曾飈升至3.21厘，與美國10年期國債孳息率的倒掛幅度達0.16厘，是2007年以來最大。市場對經濟放緩的擔憂令油價偏軟，布蘭特期油及紐約期油昨晚在每桶100美元以下徘徊。剔除波動較大的能源及食品價格後，美國6月核心CPI按年升5.9%，升幅較5月輕微回落0.1個百分點，但仍高於經濟師預期的5.7%升幅。美國總統拜登形容，6月通脹「高得令人無法接受」，但強調數據已過時，未全面反映汽油價格連跌近30天的影響。自6月中以來，美國汽油價格回落約40美仙。

美國上月廣泛類別的消費價格向上，汽油按月升幅達11.2%，遠超其他消費類別的升幅。住屋和食品價格也是上月通脹增長加快的主因。不過工資升幅追不上通脹。經通脹調整，6月工人平均時薪按年跌3.6%，是40年來最大跌幅。

IMF下調美國今明年增長預測

國際貨幣基金（IMF）警告物價廣泛上漲，對美國和全球經濟構成「系統性風險」。IMF將美國今年GDP增長預測，由2.9%下修至2.3%；明年GDP增長預測，則由1.7%下修至1%。不過全球經濟增長放緩的預期，令​​大宗商品價格近期下滑，石油、銅、小麥和玉米等價格已回落，料有助美國通脹數據稍後降溫。

加央行加息1厘 1998年來最大加幅

加拿大央行昨出乎意料加息1厘，將基準利率上調至2.5厘，是1998年以來最大單次加幅。該央行預示將繼續加息，遏抑通脹。韓國央行昨亦加息半厘，將基準利率上調至2.25厘，是其歷來首次加息半厘。韓國6月整體通脹率為6%，是1998年亞洲金融危機以來高位。新西蘭央行昨亦連續第3次會議宣布加息半厘，將基準利率上調至2.5厘，並表示將進一步加息。

（綜合報道）

[國際金融]