Twitter正式提告 冀強制馬斯克完成收購

指馬斯克把損失轉嫁Twitter股東

Twitter已入稟特拉華州衡平法院（Delaware Chancery Court），指控馬斯克多次違反收購協議條款，例如在5月發帖稱會暫緩交易。Twitter稱，馬斯克執導的戲碼，使Twitter深陷其中，他發起收購建議，並簽署一份對賣方有利的合併協議後，顯然認為自己毋須遵守特拉華州的合約法規，可隨意改變主意。Twitter形容馬斯克的行為背信棄義（bad faith），當市場狀况惡化，導致其個人財富由去年11月的峰值蒸發逾千億美元，他就改變主意。Twitter表示，馬斯克不想按照協議承擔市場下滑的成本，把損失轉嫁Twitter股東。

Twitter形容，自簽署收購協議，馬斯克一再貶低Twitter和這宗交易，令Twitter陷入財務困境。Twitter已準備最早在8月中就交易讓股東表決，而馬斯克須在表決後兩天內完成交易。

（綜合報道）

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