moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

港匯受壓 金管局再接128億港元 近3周首入市 分析：港銀最快本季尾加P

【明報專訊】美國周三（13日）公布6月份消費物價指數（CPI）按年上升9.1%，市場對聯儲局本月底加息預期進一步推高至1厘，帶動美匯指數企穩109點以上。港匯連續兩日觸及7.85弱方兌換保證水平後，金管局在昨日凌晨紐約交易時段承接127.96億港元沽盤，為過去3周以來首次，15日結算後，本港銀行體系總結餘將降至2207.61億元。分析認為，目前銀行體系總結餘仍然充足，即使美息加快上升，預料港銀最快本季尾上調最優惠利率（P）。

明報記者 歐陽偉昉

自5月12日以來，金管局在本輪加息周期共承接1170億港元沽盤，不過現在本港銀行體系總結餘，仍高於上個周期，即2018年開始承接港元沽盤時的1798億元水平。昨日港元拆息以遠期的反應較大，12個月拆息升8.61點子（1厘等於100點子）至3.318厘，3個月拆息升2.73點子至1.735厘，而與按揭相關的1個月拆息升3.23點子至0.749厘，與本月初以來相若。

銀行體系結餘將降至2207億

美國加息步伐可能提速，會否加快本港銀行自2019年後首次上調最優惠利率的速度，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡認為，當1個月拆息穩定地企至1.5厘以上，香港銀行才有機會上調最優惠利率，目前仍有一段距離。

星展：1個月拆息企1.5厘以上

銀行始加P

李若凡表示，現時銀行體系總結餘仍然充足，在6月底半年結過後對港元的需求不強。雖然美國加快加息，預期企業在7月完成派息減低港元需求後，港元將加快流走推升拆息，不過市場維持對本輪加息峰值預期在3.5厘，因此認為拆息上升推動港銀上調最優惠利率的時間，仍在今年第三季末至第四季，與原先預測相差不大。

市場預期利率上升加快，多家銀行上調定期利率吸收存款，大新銀行（2356）將3個月港元定期利率上調0.1厘，100萬元以上定存利率最多為1.9厘，20萬元至100萬元的利率最多為1.8厘，另外，4個月至6個月定存利率亦加0.1厘，100萬元以上及20萬元至100萬元，定存利率分別為2.1厘和2厘。

大新信銀國際加定存息

信銀國際亦推出存款優惠，新客戶存入最多400萬元的新資金，由即日至8月底、9月和10月，可獲得額外年利率1厘、1.48厘和5.88厘。以今日起存計算，存至10月底約可獲年利率2.54厘。另外，該行亦將手機銀行12個月美元新資金定存利率，較上月調升0.3厘至2.9厘，起存金額為1500美元，12個月港元新資金定存利率為2.6厘，起存金額為1萬元。