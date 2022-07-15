基金入稟索償 LME：停鎳市交易符職權

稱為保護整個市場利益

彭博社報道，LME就訴訟作出辯護，指LME所採取的行動在其職權範圍之內，並按照所公布的政策公平行使，目的是維持市場穩定和完整，以保護整個市場的利益。LME敦促法院尊重其專家判斷，並拒絕索償人要求的賠償。

早前Jane Street批評，LME在鎳價波動加劇期間取消交易的決定「武斷」，不但嚴重破壞市場完整性，亦開創了一個「危險先例」，使未來的合約有效性受到質疑。基金續指，入稟是為了彌補其因「非法行為」而造成的損失，並恢復市場對交易所的信任。

此外，Elliott亦認為LME暫停所有鎳合約的交易「不合法」，或構成侵犯該基金的權利。Elliott及Jane Street分別索償4.56億美元（約35.6億港元）及1534萬美元（約1.2億港元）。

LME行政總裁張柏廉日前表示，受地緣政治的不確定性拖累，目前鎳市場交易維持平穩，惟交易量及流動性仍較風波前的水平稍低，對重啟亞洲交易時段抱持謹慎態度，認為流動性至少需回到停市前水平才作考慮。