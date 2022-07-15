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中美審計談判持續 SEC：沒信心達成協議

【明報專訊】長達逾兩年的中美審計風波未見重大突破，美證交會（SEC）主席Gary Gensler日前重申，就雙方能否達成協議獲取中企審計底稿抱有懷疑，稱結果完全取決於中國當局，對此不是特別有信心，又補充指兩國之間「有誠意」的談判仍在繼續，但存在風險。他續稱，若國會年底前通過法案，2024年的除牌期限或提前至2023年，並強調早前已表明美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）須完全掌握審計文件。

另一方面，風險諮詢服務提供商德安華（Kroll）全球重組業務董事總經理宋寬表示，目前261家在美上市中概股總市值約1.38萬億美元，佔美股總市值的2.8%，意味美國市場對中概股的依賴性並不大。他又指，截至今年5月，近170家在美中概股已退市，當中47%選擇私有化退市，25%被強制除牌，包括財務造假、破產等原因，10%因政治考量需主動退市。

德安華：美對中概股依賴不大

現時中概股退市有多條路徑，德安華法證調查業務副董事總經理董方明表示，中企私有化後再上市無疑成本較貴且耗時，重新上市亦要面對一個新估值，但同時可為企業重組工作帶來更大靈活性。他提到，現時中國對擁有大量用戶數據企業海外上市的規管較嚴格，若企業同時擁有網絡平台及實體業務，可爭取更多時間部署分拆業務上市。

此外，董方明表示，近期愈來愈多中概股客戶基於政治考量，詢問到新加坡上市的可能性，但坦言與港股相比，新加坡市場的流動性及活躍程度難以比擬。他續稱，港股較適合傳統行業及大企業，而美國則吸引更多互聯網公司及新興行業，市場上有更多同類型公司可作估值比較。