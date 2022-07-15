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中海油半年純利料倍增

【明報專訊】受惠油價大升，中國海洋石油（0883）發盈喜，料中期盈利倍增，估計按年增長1.15至1.2倍，淨利潤達698億至715億元（人民幣，下同）。其他資源股亦受惠於資源價格上升，銷量增加，贛鋒鋰業（1772）、神華（1088）及兗礦能源（1171）均發盈喜。

中海油表示，根據中國企業會計準則，料扣除非經常損益，淨利潤會按年增長1.15至1.2倍，達至698億至715億元。集團解釋，上半年業績上升，與國際油價走高、產量增長及成本管控有關。集團趁國際油價大幅攀升，抓住有利時機持續加大勘探開發力度，增儲上成效顯著。同時亦推行提質降本增效，令成本優勢得以鞏固。

贛鋒鋰業料次季純利最多增逾11倍

其他資源股方面，贛鋒鋰業料上半年盈利會介乎72億至90億元，按年大增4.08至5.35倍。扣除非經常損益後，股東應佔溢利更按年大增8.58至10.73倍。第二季單季計算，扣除非經常損益後，股東應佔溢利按年大增8.04至11.36倍，增至介乎48.97億至66.97億元。業績上升，則與新能源行業快速發展，市場對鋰鹽產品需求持續增長，價格維持在較高水平，其產品及平均售價按年增長有關。

神華則受惠於煤炭平均售價按年上升，令煤炭分部利潤增長，加上售電量和平均售電價格按年增長，令發電分部利潤按年增長，及平均所得稅率下降，其預料，上半年度利潤按年增長58.5%至62.3%，達到420億至430億元水平。另一煤炭股兗礦能源，則因應產品價格維持高位，同時在持續推進精益管理下，對冲成本費用上漲影響，因此扣除非經常損益後，上半年淨利潤料大增1.9倍，達到176億元。