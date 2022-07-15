摩通潛在壞帳增撥備 次季少賺28% 大摩投行部門收入減逾半 上季利潤跌近三成

摩通及摩根士丹利股價早段跌逾4%，同見52周低位。受銀行股業績拖累，加上加息預期升溫，道指早段曾急挫超過600點，標普500指數及納指曾跌逾2%，午夜前跌幅收窄。對利率敏感的美國2年期國債孳息率曾升穿3.2厘，與美國10年期國債孳息率的倒掛幅度，昨再創2000年以來新高。經濟衰退的風險，令國際油價昨晚跌逾2%，布蘭特期油價格繼續在每桶100美元以下徘徊。

美2年期國債孳息率曾升穿3.2厘

美國6月通脹再創逾40年新高，而昨公布的美國6月生產者物價指數（PPI）按年升11.3%，僅略低於3月所創的紀錄高位，預示通脹壓力持續。花旗預期，聯儲局本月議息會議最有可能的結果，是加息1厘。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）昨表示，倘零售銷售額及住屋相關數據比預期強勁，將傾向於本月採取更大幅度的加息。

芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）顯示，交易員昨晚預期加息1厘概率在六成以上。美匯指數昨高見109.29，創2002年9月以來新高（詳見B1版），金價曾穿每盎司1700美元關口。

摩通停股票回購 應對更高資本要求

戴蒙昨在業績發布會的電話會議稱，消費者仍在花錢，支出比新冠疫情前更多，就業市場職位充足，工資上漲，消費者狀態看來不錯，但他們的信心「明顯下降」。他表示，經濟可能軟着陸，也可能硬着陸，或介乎兩者之間，無論如何一系列嚴重問題確實存在。

他預期市場將動盪不安，銀行不能像往常般從事中介業務。摩通上季計入高達11億美元的壞帳撥備及冲銷，與去年同期相比，摩通因經濟環境改善而釋出30億美元的貸款準備金呈巨大反差。摩通表示，已暫停股票回購，以應對更高的資本要求。

分析：美四大行壞帳撥備共35億美元

近期融資活動減少，與去年暢旺的市道大相逕庭。摩根士丹利上季收入按年減少11%至131.3億美元，其中投行部門收入按年大跌55%至10.7億美元。大摩行政總裁高聞（James Gorman）表示，整體來說，在較為動盪的市况環境實現了穩健的季度業績，理想的交易成果有助抵消投行活動的疲弱表現。

分析師預期，美國四大銀行摩通、美銀（美：BAC）、富國（美：WFC）及花旗（美：C）的壞帳撥備合共高達35億美元，以防加息衝擊經濟。目前美國失業率極低，意味消費者及企業償還貸款的問題不大，而且利率上升，意味銀行業的核心貸款業務會有更高的利潤，不過隨着利率攀升，資本市場活動及按揭貸款面臨下降，部分分析師下調銀行業的盈利預測。

（綜合報道）

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