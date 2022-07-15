Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴

Netflix微軟早段股價跌逾1%

Netflix一直以沒有廣告作為賣點，不過其今年首季的訂戶數量按季減少，是逾10年來首次，面對收入增長瓶頸，Netflix尋求加入廣告增添收入。尋找合作伙伴，對Netflix迅速發展廣告業務尤其重要。現有訂戶將不受廣告影響，但新訂戶可選擇價格較低的添加廣告服務。

Netflix選擇微軟，是對其廣告業務的高度認可。微軟一直參與網上廣告業務，部分源於其擁有搜索引擎Bing。微軟去年向美國電信巨擘AT&T（美：T）收購數碼廣告業務Xandr，使其可為Netflix的廣告業務提供技術。

《華爾街日報》引述知情人士稱，微軟可擊敗Comcast（美：CMCSA）及Alphabet（美：GOOG）等勁敵，部分源於微軟保證自身不會發展串流媒體業務。

在截至今年3月底止9個月，微軟的搜尋業務及新聞廣告收入為87億美元，高於前一年同期的67億美元。

蓋茨向旗下基金會捐200億美元

此外，微軟創辦人蓋茨表示，本月將向旗下的蓋茨基金會捐贈200億美元，並計劃捐出全副身家。他預期自己未來在富豪榜的排名將會下滑，最終將跌出榜單。

（綜合報道）

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