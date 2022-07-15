moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

Netflix附廣告串流 微軟成合作伙伴

【明報專訊】影視串流平台Netflix（美：NFLX）公布，已選擇微軟（美：MSFT）作為全球廣告技術及銷售合作伙伴，準備伙拍對方引入添加廣告的廉價串流媒體訂閱服務。微軟將獨家提供廣告平台供Netflix使用，並為Netflix提供營銷服務，而雙方合作也有助推動微軟不斷增長的廣告業務。Netflix及微軟早段股價跌逾1%。

Netflix微軟早段股價跌逾1%

Netflix一直以沒有廣告作為賣點，不過其今年首季的訂戶數量按季減少，是逾10年來首次，面對收入增長瓶頸，Netflix尋求加入廣告增添收入。尋找合作伙伴，對Netflix迅速發展廣告業務尤其重要。現有訂戶將不受廣告影響，但新訂戶可選擇價格較低的添加廣告服務。

Netflix選擇微軟，是對其廣告業務的高度認可。微軟一直參與網上廣告業務，部分源於其擁有搜索引擎Bing。微軟去年向美國電信巨擘AT&T（美：T）收購數碼廣告業務Xandr，使其可為Netflix的廣告業務提供技術。

《華爾街日報》引述知情人士稱，微軟可擊敗Comcast（美：CMCSA）及Alphabet（美：GOOG）等勁敵，部分源於微軟保證自身不會發展串流媒體業務。

在截至今年3月底止9個月，微軟的搜尋業務及新聞廣告收入為87億美元，高於前一年同期的67億美元。

蓋茨向旗下基金會捐200億美元

此外，微軟創辦人蓋茨表示，本月將向旗下的蓋茨基金會捐贈200億美元，並計劃捐出全副身家。他預期自己未來在富豪榜的排名將會下滑，最終將跌出榜單。

（綜合報道）

[國際金融]