樓價逾1570萬港元 須繳20%奢侈稅

外國人申退休簽證 最長5年

印尼群島的陽光與海灘，加上生活物價指數低，每年都吸引不少海外人士前往當地作短期退休。除此之外，印尼是眾多東南亞國家之中，退休簽證費用及門檻較低的國家之一。當中要求申請人必須年滿55歲、沒有在印尼工作計劃、擁有人壽及醫療保險、簽署一年租賃協議、僱用當地保母或人手，及提供退休金或存款證明，餘額多於1.8萬美元（約14萬港元）即可。簽證時限為一年，最多可以延期5次，即最多可在當地退休長達5年，認證費用方面只需要1700萬印尼盾（約8900港元）。

究竟在印尼生活，消費物價指數有多大呢？根據Numbeo顯示，印尼峇里島市中心的一房公寓，每月租金為737萬印尼盾（約3862港元），市中心以外地區每月租金為456萬印尼盾（約2388港元）。如果想申請退休簽證並在市中心居住，每年租金約4.4萬港元。

峇里島市中心一房 月租3800港元

其他消費方面，在當地中檔餐廳享用膳食，人均消費為17萬印尼盾（約89港元），美式連鎖快餐店一個套餐平均價格為5.5萬印尼盾（約28港元）。當中交通費用最便宜，的士起表價為7000印尼盾（約3.6港元），一升汽油價錢為1.2萬印尼盾（約6.5港元）。印尼峇里島是大量遊客經常到訪的島嶼之一，個人每月總生活消費約為4000港元，會高於其他城市，及緊貼與首都雅加達。

[黃清瑤 環球樓市]