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堅守企業社會責任 碧桂園致力鄉村振興

企業社會責任（Corporate Social Responsibility, 簡稱CSR）的核心內涵之一，便是「取之社會、用之社會」！

過去這麼多年來，無論大環境如何改變，以行穩致遠作為目標的碧桂園，在履行社會責任這一方面，從無缺席；出錢出力，捐出大筆款項的同時，更身體力行，透過不同的方式和方案，為社會作出了不少貢獻。

 

連續13年參與「廣東扶貧濟困日」  累捐近42億元

中國自宣布鄉村脫貧後，重點便是鞏固拓展成果並奮力鄉村振興，這些都少不了企業的支持。7月10日，在廣州舉行2022年「廣東扶貧濟困日」活動時，碧桂園集團便宣布再捐出2.2億元（人民幣，下同）支持廣東鄉村振興及東西部協作事業。自2010年廣東在全國率先設立「廣東扶貧濟困日」以來，碧桂園集團已連續13年參與，更累計捐出41.9億元。在本次活動上，國強公益基金會亦榮獲2021年度廣東扶貧濟困紅棉杯「金杯」獎。

目前廣東的「三農」工作重心是全面推進鄉村振興，在新階段，廣東承擔的東西部協作任務是結對幫扶廣西、貴州兩省（區）99個脫貧縣，其中廣西33個、貴州66個。廣東將舉全省全社會之力持續推動社會幫扶工作，弘揚守望相助、扶危濟困的傳統美德。

 

初心不改 深度參與 「授人以漁」

碧桂園集團是廣東鄉村振興的積極支持者，多年來初心不改，深度參與廣東城鄉發展。捐錢出力到位，務求實現農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展。例如在清遠英德樹山村，碧桂園從2010年開始通過發展苗木種植綠色產業、開展整村升級改造，並將其脫貧致富經驗推廣到韶關翁源黃塘村、潮州饒平黃正村、廣西田陽等全國多個幫扶縣。

如前所述，碧桂園的幫扶，絕不只是金錢，而是「授人以魚，不如授人以漁」，為對象提供可持續的發展方案。這些例子很多，例如在清遠英德魚咀村，所打造的文旅項目，截至2021年底的營業額累計1,202萬元，發放勞務費用共454萬元，已實現村集體分紅50萬元；在連江口鎮連樟村，自2017年5月起派駐駐村工作隊開展美麗鄉村建設，助力發展三產融合，啟動文化資源帶動鄉村旅遊經濟，村集體收入從2018年的11萬元增長到了2021年的165萬元。其中建設的連樟村現代農業科技示範園專案，自2019年累計產值達1,600萬元，發放勞務費用共225萬元，已實現村集體分紅30.6萬元，帶動連樟村22戶村民實現家門口就業。至於在廣東梅州，通過打造特色蜜柚種植示範區及碧鄉農場品牌，實現「優地優品   優質優價」，助力蜜柚銷售1千萬斤，連結農戶近4千戶。

以上這些都只是碧桂園和國強公益基金會的部分幫扶實例，但足以見其影響範圍的廣泛。

 

建立全產業鏈幫扶體系  產銷結合惠及西部鄉村

至於在深度參與「粵桂」「粵黔」東西部協作工作方面，碧桂園則總結經驗基礎，探索鄉村振興幫扶新途徑，聚焦人才振興、產業振興、文化振興、生態振興、組織振興，以幫助鄉村落地能持續產生效益的產業模組，以產業反哺鄉村公用事業，打造可造血、可複製、可持續的鄉村振興模式。

在這方面，碧桂園積極建立全產業鏈幫扶體系，促進鄉村產業多元穩定發展結合，深耕各縣特色產業項目，積極構建「企業（合作社）+基地+致富帶頭人+農戶」的聯農帶農、共建共創產業模式。目前，碧桂園、國強公益基金會已經在貴州台江開展鱘鰉魚養殖產業幫扶，投資建設鱘鰉魚三產融合產業園，實現養殖、魚子醬加工、觀光旅遊綜合發展。同時，又通過旗下社會企業碧鄉公司開發魚子醬、鱘魚餃子、鱘魚餐廳等產品，拓寬銷售管道、實現聯農帶農。

此外，碧桂園、國強公益基金會從2010年開始，先後在廣西田陽、田東、巴馬、大化四縣開展精準扶貧鄉村振興工作，實施21個幫扶項目，惠及143個幫扶村超6.3萬人。而借助旗下新零售品牌「碧優選」和助農品牌「臻碧鄉」，更累計轉化幫扶各地產品逾690款，將包含廣西田東桂七芒果、梅州大埔蜜柚、茂名信宜三華李在內的農產品銷往全國各地，累計銷售約4.1億元，惠及超17.5萬農戶。

事實上，隨着企業的發展壯大，碧桂園集團的扶貧事業亦不斷深入發展，積極演繹「對人好，對社會好」企業精神。

 

「滴水之恩 當湧泉相報」

碧桂園集團創始人楊國強出身貧寒，年少時政府免掉7元學費並提供2元助學金，才得以讀完高中。他也因此一直心懷感恩。2021年2月25日，楊國強在全國脫貧攻堅總結表彰大會上榮獲「全國脫貧攻堅先進個人」榮譽稱號時，便一再曾強調：「我曾經一貧如洗，是國家給了我助學金，讓我讀完高中……讓我有機會服務社會。滴水之恩當湧泉相報，我永遠都充滿感恩，回報社會也是應盡的責任。我和我的企業會繼續參與鄉村振興，盡我們的能力把工作做好。」

據資料顯示，迄今為止，碧桂園集團、國強公益基金會已主動參與全國16省57縣脫貧攻堅和鄉村振興工作，助力49萬人脫貧。自1997年第一筆大額捐贈算起，楊國強家族、碧桂園集團、國強公益基金會為社會累計捐贈超過100億元，涉及精準扶貧、鄉村振興、職業教育等各個方面。

 

個案分享：東鄉三寶 走出甘肅

「希望社會因我們的存在而變得更加美好」是碧桂園自許的初心使命，致力於先富帶動後富，鞏固脫貧攻堅成果，以有效銜接鄉村振興。在眾多的案例中，早年的甘肅窮鄉——東鄉，便是在碧桂園和國強公益基金會的幫扶下，成功走出了甘肅。

東鄉羊 · 特色產業升級：2021年所建設的甘肅東鄉羊種羊繁育基地，佔地30.33畝，羊舍面積4,800平方米，通過供應優質種羊、提供基地就業崗位、成立養殖合作聯盟、開展現代化養殖技術培訓等方式，助力產業升級，提升養殖效益。目前專案聯農帶農30戶，連續三次為合作社社員分紅共計13萬餘元。

東鄉刺繡 · 非遺傳承：這個刺繡公益品牌項目，成功培養一批技術過硬的繡娘隊伍，持續打造東鄉刺繡自有品牌——「塞昂花兒」。2021年，繡娘和刺繡產品登陸上海時裝周、北京王府井等，亮相央視，帶動農村女性發展，提升社會對非物質文化遺產傳承的關注。目前專案已覆蓋超1,000名東鄉婦女，累計幫銷繡品260萬元。

東鄉土豆 · 惠農增收：自2018年開始，為6,000多戶農戶免費提供馬鈴薯籽種和種植技術指導，通過種薯改良、品牌宣傳、合作社扶持、馬鈴薯幫銷等方式，助力銷售東鄉土豆6,600多噸，惠及約5,000戶農戶，幫助種植戶增收致富。