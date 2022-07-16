高盛直呼令人失望 指清零影響超預期

降全年GDP增長預測至3.3%

ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指出，即使次季表現遠遜首季增長4.8%，但仍然好過該行原本預期的下跌1%。受惠於中央對新能源汽車的補貼，預計將帶動零售增長。彭藹嬈認為，中國經濟目前已觸底，並將全年GDP增長由3.6%上調至4.4%；惟要達到中央訂立的5.5%目標具有挑戰性，除非未來有大量基建活動出現。

ING：中國經濟已觸底

財富管理集團St. James's Place亞洲投資諮詢主管Martin W. Hennecke指出，投資氣氛受內地經濟增長及爛尾樓斷供潮影響，但認為內地疫情的封控措施才是拖累第二季經濟增長放緩的主因，相信此後將有所緩解。

不過，他認為，有見6月經濟數據表現向好，目前相對較低的股票估值已反映市場不利消息，建議現階段不應將中國排除在全球投資組合之外。