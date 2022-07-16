高盛直呼令人失望 指清零影響超預期

【明報專訊】內地上季經濟增長僅得0.4%，投行高盛發報告直言「令人失望」，證明今年4月和5月的鐵腕「清零」政策對國家經濟增長造成的損失高於預期，故將全年GDP增長預測由4%下調至3.3%。該行表示，今年6月的活動數據表現正面，預計內地經濟在今年餘下時間將進一步恢復增長，但相信反彈增速將遠低於2020年春季，財政和信貸寬鬆將於未來數月發揮更重要的作用。
ING銀行大中華經濟師彭藹嬈指出，即使次季表現遠遜首季增長4.8%，但仍然好過該行原本預期的下跌1%。受惠於中央對新能源汽車的補貼，預計將帶動零售增長。彭藹嬈認為，中國經濟目前已觸底，並將全年GDP增長由3.6%上調至4.4%；惟要達到中央訂立的5.5%目標具有挑戰性，除非未來有大量基建活動出現。
財富管理集團St. James's Place亞洲投資諮詢主管Martin W. Hennecke指出，投資氣氛受內地經濟增長及爛尾樓斷供潮影響，但認為內地疫情的封控措施才是拖累第二季經濟增長放緩的主因，相信此後將有所緩解。
不過，他認為，有見6月經濟數據表現向好，目前相對較低的股票估值已反映市場不利消息，建議現階段不應將中國排除在全球投資組合之外。