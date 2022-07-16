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國泰6月載客15萬 按年急升2.7倍

【明報專訊】港府放寬旅遊限制及檢疫要求後，帶動國泰航空（0293）6月客貨運量繼續改善，載客量按年大升2.69倍至15萬人，不過較疫情前的2019年6月仍下跌95.2%。集團預料，增加的運力會為每月營運現金消耗帶來正面影響，期望往後可實現正現金流，目標在今年底可恢愎客運運力最高可達疫情前水平約四分之一；貨運運力至疫情前水平約65%。國泰昨收市報8.28元，跌2.6%。

國泰上月收入乘客千米數按年大升3.2倍至9.8億（見圖），但較2019年6月仍減少91.7%。以上半年計，載客人次按年上升1.13倍，運力下跌26.6%，收入乘客千米數則上升1.3倍至18.1億。國泰顧客及商務總裁林紹波表示，因應顧客出遊意欲繼續改善，集團恢復更多航班至更多目的地，並增加運力以滿足市場需求。上月客運航班運力較5月已增加1.7倍，但只是疫情前水平約11%，載客率就增加至67%，平均每天載客超過5000人次。

林又稱，集團預計旅遊意欲於未來數月將持續改善，如現時旅遊及營運限制保持不變，預計至年底客運運力將最高可達疫情前水平約四分之一，惟疫情發展仍然極不明朗，必須靈活地調控運力。

貨運方面，國泰上月共運載10.5萬公噸貨物，按年減少4.4%，較2019年6月仍減少36.2%。林表示，上月已全面恢復前往美洲及歐洲的貨機航班，貨運運力約為疫情前56%。另外，上月貨運量按月錄得逾13%增長，但仍低於去年同期，主要基於歐美市場消費者需求減少，以及早前受影響的供應鏈需時復元。

內地三大航空股齊發盈警

內地三大航空股齊昨日齊發盈警，預告因上半年疫情反覆，國際油價大升以及人民幣兌美元匯率貶值等因素，加重成本壓力，令淨虧損有所擴大。國航（0753）預計，上半年淨虧損約185億至210億元（人民幣，下同）。南航（1055）表示，上半年運力投入和收入客公里按年分別下跌34.3%及42.6%，淨虧損將介乎102億至121億元。東航（0670）預計，上半年虧損為170億至195億元。