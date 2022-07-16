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阿里傳泄漏警方數據 高層遭約見

【明報專訊】圍繞阿里巴巴（9988）的負面消息仍然不斷出現。外電報道，阿里巴巴因涉公安數據大規模泄露，旗下雲業務的高級管理層被當局約見。阿里已暫停訪問數據庫權限，其工程師正在檢查。路透亦引述消息稱，阿里計劃裁減戰略投資團隊40人至約70人。受多項消息影響，阿里股價昨日承接前晚美股跌勢，在港跌近6%。

擬裁減戰略投資團隊40人

《華爾街日報》引述消息人士報道，被上海市當局約談的阿里雲業務高管中，包括加入阿里不久、負責公安業務的阿里雲副總裁陳雪松。報道又引述網絡安全公司稱，阿里用於公安數據庫的技術已過時數年，訪問數據庫的系統更缺乏密碼保護。網絡安全公司更發現，另外13個由阿里託管的數據庫，也有相同的安全漏洞，大部分數據庫的漏洞更已存在一年，其中兩個數據庫的數據量更分別逾60TB及超過92TB，遠遠多於上海警方遭入侵數據庫的23TB。報道提到，據知情員工和一名阿里雲客戶透露，阿里雲已要求員工重新審視重要客戶的數據庫架構和配置，尤其是政府部門和金融機構的數據庫。

另一方面，路透引述知情人士報道，阿里計劃縮減其位於內地的戰略投資團隊，由逾110人減至約70人，主要涉及中高層人員。受各項消息拖累，阿里昨收報102.2元，跌近6%，本周累計跌15.5%。

此外，經營遊戲業務的中國儒意（0136），向騰訊（0700）、陽光人壽及漢地配股，集資23.4億元，用作一般營運資金及擴張。騰訊本身持有中國儒意約兩成股權，在是次配售中，出資3.9億元認購儒意新股，持股保持在19%以上。儒意昨日股價微跌0.82%，報2.43元。資料顯示，該公司首個遊戲《亂世逐鹿》已於5月上線。