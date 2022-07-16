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黎嘉恩：內部資金賠償基金可應付未來索償

【明報專訊】泰加保險被呈請清盤，以今年8月或以後到期的保單計算，有約3萬張保單受到影響。獲委任接管泰加的經理黎嘉恩表示，保單持有人可繼續如常向泰加申請索償。

由於泰加資不抵債，汽車第三者保險賠索償，會交由香港汽車保險局（MIB）處理，而保險公司（僱員補償）無力償債管理局（ECIIB）處理僱員補償保險，兩者的保險負債為15.1億元，佔泰加保險負債的94%。黎嘉恩表示，以泰加內部資金加上兩個無償付能力賠償基金，應足以支付所有和未來的索償。泰加保險會在相關法例許可下，自行處理餘下保險賠償，包括家居保險、中小企責任保險、再保險等，合計保險負債為9000萬元，佔泰加保險負債的6%。

保監局：着力保障保單持有人利益

截至5月31日，泰加有現金3.7億元，包括一筆以保監局名義託管的2.5億元法定存款。保監局發言人表示，當局着力保障保單持有人的利益、維持市場穩定和減低對社會造成的影響，會與經理、MIB和ECIIB積極溝通，確保所有索償申請可獲迅速處理。

泰加已在7月4日，宣布不再為所有於8月或以後到期的保單安排續保，其中96%為汽車保險。

年初以來，泰加已不再續保5200張於7月或以前到期之的士保單，曾有業界反映轉保後保費增加兩成，保監局行政總監張雲正表示，已有4933張成功轉保至其他4間保險公司，每月均有95%的士成功轉保，當局盡量協助因索償紀錄而保費上調幅度較大的個案，除向受保人解釋外，亦有協助他們向保險公司提交更多資料以作參考。