美銀料長建KKR將聯手收購基建

美銀續稱，長和系出售NW的25%股權作價，相當於1.5倍的監管資產價值（RAV），並對NW估值達35億英鎊，遠高於該行對NW的模型估值。該行維持長建「買入評級」，目標價由58.8元升至59.7元。該行續稱，長實透過今次交易，其淨持現金水平會增加，讓長實為全球經濟衰退做好準備，並有更多彈藥進行回購。該行維持長實買入評級，目標價64元。作價優於市場預期下，長和系在跌市中逆市靠穩，長和微跌0.1%、長實平收、長建微升0.72%。

瑞銀指出，交易優於預期，對公司整體影響正面，若有進一步的英國資產處置將創造更大股東價值。該行又重申對長建正面的看法，因預期在英國通脹下，長建的英國資產將受惠並獲得重估，故維持其「買入」評級及63元目標價。

瑞銀：通脹下長建英資產獲重估

匯豐證券指出，是次交易為長建帶來達10億元的收益，料交易將於9月或10月完成。該行認為，長建最近的交易，特別是部分少數股權的出售，將為長建和KKR鞏固合作伙伴關係及產生協同效應，事關KKR早已是澳洲電網業務的合作伙伴。