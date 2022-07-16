英皇文化申禁立基向「英皇UA」提清盤

英皇文化產業於昨日向高院申請，禁止立基就上述的法定要求償債書而向英皇UA提出清盤呈請的強制令。

曾建議股東按比例注資 立基拒絕

英皇文化產業又稱，申請7月22日作中期聆訊，以獲取臨時強制令，以禁止立基向英皇UA提出清盤呈請，以等候強制令訴訟的裁定。英皇文化產業在公告內自爆，曾向英皇UA的所有股東建議，按比例注入營運資金，以供英皇UA旗下戲院項目的發展及營運，但該計劃遭立基拒絕。

是次立基追討的7000萬元，據英皇文化產業公告，乃是自英皇UA成立時，立基按其持股比例付出的營運資金。在尋求法律意見後，英皇文化產業董事認為按照法定要求償債書償還據稱股東貸款為未經授權、不成立並違法。雖然集團已盡力向立基解釋法定要求償債書為無效，惟立基仍拒絕撤回。

英皇UA在內地營運7間戲院

英皇文化產業又強調，目前英皇UA與其附屬公司在內地營運7間戲院，有足夠資金應用於戲院業務的營運和未來發展。即使在疫情陰霾下，管理層一直積極應對市場挑戰及採取一切必要行動，致力繼續發展內地戲院業務，對中國電影放映市場長遠發展前景維持樂觀，並有信心當行業從疫情恢復時把握機遇。