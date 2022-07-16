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美上月零售銷售略勝預期 激進加息降溫 美股三大指數升

【明報專訊】面對美國通脹攀升及不確定的經濟前景，美國消費者上月的開支顯著增加。美國6月零售銷售額按月升1%，從5月的0.1%按月跌幅回升，升幅較分析師預期高0.2個百分點。剔除汽車的6月零售銷售額同樣按月升1%，較分析師預期高出0.4個百分點。由於零售銷售數據未經通脹調整，若計及美國6月消費者物價指數（CPI）按月升1.3%的影響，6月零售銷售額實際輕微下滑。聯儲局理事沃勒（Christopher Waller）此前表示，倘零售銷售及樓市數據足夠強勁，將接受本月更大幅度的加息，否則將傾向繼續加息0.75厘。

芝商所（CME）的聯儲局觀察工具（FedWatch Tool）昨晚的數據反映，聯儲局本月大幅加息1厘的概率回落至三成，近七成的概率按6月的步伐加息0.75厘。市場對聯儲局進一步激進加息的預期消退，加上花旗（美：C）次季利潤勝預期，美股三大指數早段攀升，道指午夜前升近600點，標普500指數及納指升逾1%。美國10年期國債孳息率回落至2.9厘，與2年期國債孳息率繼續倒掛，但倒掛幅度收窄。國際油價午夜前升逾2%，布油重返每桶100美元以上。

布油重返每桶100美元以上

作為著名的大鷹派、今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）周四亦表示，傾向本月加息0.75厘。不過他昨天預告，聯儲局可能要在年底前將基準利率上調至介乎3.75厘至4厘的範圍。這意味聯儲局可能要將利率由當前水平提升2.25厘或以上。

今年沒有投票權的三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）昨表示，聯儲局沒有談論將利率提升至極高水平，正討論大概加息至3厘左右。這意味聯儲局未來仍有1.5厘的加息空間。她形容美國經濟仍然強勁，迹象顯示通脹正在回落。

消費者未來1年通脹預期回落至5.2%

不過美國消費者的信心仍然較弱。美國密歇根大學的消費者信心指數在6月跌至50的歷史低位後，7月初值微升至51.1，勝於市場預期。衡量消費者對未來展望的預期指數，7月初值為47.3，跌至逾40年低位。不過消費者的通脹預期有所回落，對未來一年的通脹預期回落至5.2%，對未來5年的通脹預期回落至2.8%。

由於要為潛在貸款損失撥備，花旗上季利潤按年跌27%至45.5億美元，每股盈利2.19美元，不過已遠高於分析師預期的每股1.68美元盈利。花旗上季為潛在壞帳撥備3.75億美元，而去年同期釋出了24億美元的準備金，令對比基數較高。周四公布次季業績的摩通（美：JPM）也在上季進行巨額撥備，掩蓋了消費者及商業業務在次季的強勁表現，反映銀行業有感美國經濟前景的不確定性增加。

花旗上季利潤按年跌27%

聯儲局收緊政策，令熾熱的房地產市場降溫，影響到銀行的按揭抵押貸款業務。富國銀行（美：WFC）第二季的按揭業務收入按年跌79%至2.87億美元，低於分析師預期的3.9億美元。按揭業務轉弱，加上撥備增加等因素，導致富國次季利潤按年大跌48%至31.2億美元，略低於分析師預期。富國上季也撥出2.35億美元的新資金，以彌補潛在的貸款損失。富國上季未償還貸款按年增長11%，按季增長4%。

（綜合報道）

[國際金融]