亞馬遜傳削自家品牌業務 冀避監管

45自家品牌涉24萬款產品

截至2020年，亞馬遜的自家品牌業務有24.3萬款產品，涉及45個自家品牌。知情人士稱，亞馬遜縮減自家品牌的規模，部分源於很多產品的銷情令人失望。消息稱，亞馬遜領導層過去6個月指示其自家品牌團隊削減產品清單，很多貨品不再補貨。其中一名知情人士稱，高層討論了將美國自家品牌的貨品種類削減一半以上。

消息稱，亞馬遜縮減自家品牌業務的做法，是剛離職的亞馬遜全球消費者業務負責人克拉克（Dave Clark）此前對該業務進行檢討後作出的決定。他已於上月離開亞馬遜。知情人士稱，鑑於檢討結果，克拉克推動團隊將重點放在個別暢銷貨品，毋須提供種類繁多的貨品。

與第三方賣家競爭加劇

亞馬遜的自家品牌業務始於2009年，起初銷售消費電子產品，後來擴展至營養補充劑、咖啡，以至服裝及家具等種類繁多的產品。不過亞馬遜曾表示，自家品牌僅佔其零售額的1%左右。自家產品增加，也導致亞馬遜與其平台的第三方賣家競爭加劇，並引起監管機構關注。

（華爾街日報）

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