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最大NFT市集OpenSea裁員兩成

【明報專訊】隨着聯儲局收緊貨幣政策，虛幣等風險資產受壓，全球最大非同質化代幣（NFT）市集OpenSea宣布裁員兩成。該公司行政總裁Devin Finzer表示，面對虛幣價格暴跌及經濟不穩，業界將面臨長期低迷。該公司發言人稱，裁員後將有230人留任。近期市場對NFT的需求急劇下降。根據區塊鏈數據分析平台DappRadar數據，OpenSea銷售額在過去一個月減少一半，其市集的NFT平均價格下跌近40%。

瑞銀花旗亞洲財富管理收入傳大跌

另外，亞洲高淨值客戶的交易活動大減，可能使大型財富管理機構的收入放緩。彭博社引述知情人士稱，瑞銀（美：UBS）及花旗（美：C）等大行上半年在亞洲區的財富管理收入可能錄得雙位數跌幅。消息稱，上月發盈警的瑞信（美：CS），預計其在亞洲的財富管理收入也將出現類似跌幅。瑞信此前表示，受客戶減少及客戶持續去槓桿化等影響，次季可能出現虧損。

分析指出，中國整頓科網、教育等行業，令亞洲市場受挫，部分客戶錄得虧損後不願交易。知情人士稱， 考慮到市况及疫情期間的旅行限制，客戶經理要面對面與客戶連繫變得困難，瑞信給予亞洲區的新客戶經理更多時間來實現收入目標。不過，花旗發言人稱，雖然宏觀環境充滿挑戰，今年上半年亞洲的私人銀行客戶仍按年增長10%，預期下半年的亞洲財富業務將進一步發展。

（綜合報道）

[國際金融]