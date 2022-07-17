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小麥價一周挫一成 跌回俄烏戰前 克里米亞出口增50倍 助紓食物通脹

標籤：經濟

【明報專訊】自俄烏2月爆發戰爭後糧食價格急升，不過據彭博報道，現時由俄羅斯控制的克里米亞的糧食出口量近期暴增，近日其小麥出口規模是去年同期的50倍，反映過去烏克蘭被竊取的小麥供應已陸續出口至其他國家。小麥供應大增，芝加哥小麥期貨價格亦相應下跌，上周累計跌幅高達12%，是自從2011年3月以來的最大單周跌幅，不過大豆及玉米期貨價格因高溫天氣或影響收成而錄得輕微上升。

明報記者 蕭嘉聰

美國芝加哥商品交易所的小麥期貨價格上周五收報每蒲式耳7.7675美元，與今年接近13美元的歷史高點相比已跌近四成，並回落至今年2月底俄烏開戰前的低位，外電分析稱，這有助緩解市場對美國40年來最嚴重的食品通脹的擔憂。

玉米大豆期貨上周仍微升

小麥價格下跌同時，預測指美國今年小麥有望豐收，俄羅斯的收成量亦有機會大升。Frontier Futures穀物經紀商Adam Knosalla表示，已把戰爭影響小麥溢價的因素剔出市場，現時市場正在找出小麥真正的價值。

其他農產品方面，玉米和大豆期貨價格上周均錄得輕微上升，其中12月交付的玉米期貨價格微升0.46%至每蒲式耳6.0375美元，11月的大豆期貨價格亦升0.09%，反映市場正在評估歐美乾旱天氣或影響農作物收成。

美本月加息1厘機率急降

法國氣象局表示，法國的高溫將從周日起加劇，本周部分地區氣溫更有機會高至攝氏40度。據美國農業部的預測，美國約有三分之一的玉米種植區受到乾旱影響，預計位於西部的主要玉米種植區將出現高溫天氣，對進入關鍵發育期的玉米田構成危機。

原油價格方面，美國總統拜登日前訪問沙特阿拉伯後，表示自己正在盡力增加石油供應，料沙特未來數周會進一步擴大石油供應，惟沙特回應稱「增產要視乎需求而定」，反應較拜登描述的冷淡，國際油價上周五收市漲約2%，以一周計，紐約期油及布蘭特期油分別下跌逾6%及5%。

另外，美國將於本月27日議息，隨着聯儲局官員開腔支持加息0.75厘，及消費者通脹預期數據有所降溫後，芝商所利率期貨反映，市場對月底加息1厘的機會率由45%降至29%，而加息0.75厘的機會率就增至70.9%。