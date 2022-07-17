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歐洲只許自己搶氣 不許非洲用氣 急覓俄氣替代品 惹「綠色殖民主義」爭議

【明報專訊】俄羅斯向德國供應天然氣的主要管道北溪一號，上周起開始年度維修而暫停供氣。市場揣測俄羅斯的暫停供氣措施可能長期化，令歐洲陷入能源危機。由於歐洲的天然氣產量無法自給自足，現正急於向非洲購入更多天然氣，卻被質疑只顧解決自己的燃眉之急，未打算資助嚴重缺電的非洲國家發展供電設施。儘管歐洲領袖一再強調不應使用天然氣等化石燃料，以實現全球減排目標，現實卻是歐洲正於全球搶購化石燃料。總部位於美國加州的智庫「突破研究所」（Breakthrough Institute）指出，這是「綠色殖民主義」（green colonialism），一些富裕國家正利用較貧窮國家的資源，同時又以氣候變化名義，拒絕窮國享受資源。

資料來源：彭博社、華爾街日報

根據國際能源署（IEA）6月公布的數據，非洲43%人口、約6億人缺乏電力供應。在非洲尼日利亞的伯尼島（Bonny Island），當地一家大型液化天然氣廠的年產量，已足以為英國一半地區供暖過冬。不過該廠大部分天然氣出口歐洲，而在伯尼島附近的波多鎮（Bodo），居民卻只能以黑市煤油來點燃柴火爐煮食。這些黑市燃料其實來自尼日利亞政府與西方能源巨頭殼牌（英：SHEL）、Eni（意：ENI）及TotalEnergies（法：TTE）共同擁有的能源設施偷運出來的原油加工而成。

波多鎮的社區發展委員會主席Pius Dimkpa稱，當地的天然氣為歐洲的家庭和工業發電，但本地人卻未能受惠。雖然尼日利亞擁有全球已探明天然氣儲量的3%，但該國目前仍有接近一半人口尚未通電。多數非洲國家開採的天然資源，主要用於出口歐洲。

尼日利亞近半人口未「通電」

意大利4月與安哥拉及剛果共和國達成購買天然氣的新協議，而德國亦尋求由塞內加爾獲得天然氣供應。雖然非洲國家渴望從天然氣交易賺進外匯，但它們也質疑歐洲只顧開採化石能源維持歐洲的繁榮，卻以製造溫室氣體為由，抗拒資助非洲建立天然氣管道及發電廠，更遑論為非洲發展綠色能源。

歐洲領袖寬容自己使用化石燃料，卻妨礙缺乏電力的發展中國家利用自家天然氣發電的雙重標準，在6月的七國集團（G7）峰會充份體現。包括德國、法國及意大利在內的G7成員國重申，會停止為海外的化石燃料項目融資，不過向G7輸送更多液化天然氣的項目不受此限。歐洲議會本月甚至議決將核能和天然氣發電項目歸類為「綠色投資」，被質疑公然將核能和天然氣「漂綠」。

尼日利亞總統布哈里（Muhammadu Buhari）稱，非洲國家需要長期的伙伴關係，而不是英國和歐盟在綠色能源政策上的矛盾，這無助於發達國家的能源安全，無助於尼日利亞的經濟，也無助於環境，「這是一種必須結束的虛偽行為」。

非洲多國希望透過天然氣出口，幫補緊絀的政府財政，並爭取外國融資，創造本土的天然氣市場。赤道幾內亞能源部批評，歐洲不能只是把非洲的天然氣出口，「歐洲也需要回饋我們」。從氣候暖化的角度來說，天然氣一直存在爭議。它燃燒時所產生的二氧化碳雖比其他化石燃料少，但仍會產生碳污染，並且有機會泄漏強效溫室氣體甲烷。不過面對潛在能源供應缺口，歐洲國家不僅在非洲大舉搶購天然氣，甚至準備重啟高污染煤炭發電設施。

富國食言 沒向窮國提供氣候融資

對歐盟來說，以任何燃料為歐洲供電是當務之急。理論上，歐盟可趁此時機加快轉向可再生能源發電，長遠降低整體排放量。撒哈拉以南的非洲地區享有充足的陽光和風力，是發展太陽能和風力發電的理想地點，卻幾乎未曾建設過此類設施。由於發展中國家開發綠色項目往往被視為高風險投資，因此面臨更高的融資成本。

若要協助電力設施尚未全面普及的非洲直接發展潔淨能源，歐洲多國政府需聯同私人投資者，以及開發銀行提供大量資金，當中存在很大難度。事實上，發達國家至今尚未實現每年向發展中國家提供1000億美元氣候融資的目標。在2009年哥本哈根氣候大會，富國承諾該目標應在2020年實現。

加納能源部長普雷姆佩赫（Matthew Opoku Prempeh）稱，整個西方都是靠化石燃料發展起來，如今部分西方國家還打算重新引入煤炭應付所需，當全球爭取向零碳排放過渡之際，「誰需要負起更多責任？難道西方認為非洲應永不發展嗎？」

[企業地球村]