高價搶氣 致亞洲能源短缺

巴基斯坦石油部長Musadik Malik稱，歐洲爭取降低對俄羅斯天然氣的依賴，導致亞洲可得到的資源都被歐洲買走。能源諮詢公司Wood Mackenzie的數據顯示，歐洲國家由今年初至6月19日為止的液化天然氣進口量急增49%，反觀中國同期的進口量減少21%，印度減少16%，巴基斯坦亦減15%。

由於發電廠燃料不足，巴基斯坦每天有數小時停電。當地官員稱，政府計劃購買約10億美元液化天然氣的招標項目未收到任何報價，質疑俄烏危機帶來的能源緊張局面，令供應流向歐洲。

非洲發電項目料需1000億美元

能源顧問公司Rystad Energy稱，西方能源巨頭計劃在尼日利亞和安哥拉擴建現有的液化天然氣設施，到2030年代後期，可望在非洲每年開採4700億立方米的天然氣，相當於俄羅斯今年產量的75%，不過所有產量幾乎都用於出口，而非洲本土能源項目則嚴重缺乏投資。

非洲的政府及企業目前的多個發電項目估計需要1000億美元，但大部分資金仍未到位。由於氣候緣故，世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）及歐洲投資銀行等幾乎完全停止對天然氣發電項目的融資。部分私人投資者則憂慮天然氣設施長遠被淘汰，不願在該領域冒險。

去年仍在呼籲停止新的化石燃料開發項目的國際能源署（IEA）在最近的報告指出，應允許非洲開發其天然氣資源，即使非洲用盡其天然氣儲量，非洲在全球的歷史碳排放量佔比，也只會由3%升至3.5%。只要向非洲每年投資250億美元，就可在2030年前為所有非洲人供電，這筆資金僅相當於全球能源行業投入資金的1%。歐盟委員會則表示，歐盟正於世界各地大力投資可再生能源，很多國家可望跨越碳密集型發展模式，從綠色經濟受惠。

[企業地球村]