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Instagram兼做人口販賣

記得之前一電視遊戲機品牌，推出前將遊戲機送到明星手上，當時人人出post，一種網民邊葡萄邊羨慕。一個萬眾期待的產品，售價半萬，想購買要網上排隊，炒價高企。然後年終在一些營銷媒體報導，有資深營銷專家點評這是他的年度之選。有不少營銷業內工作的朋友討論，這種營銷方法創意何在、技巧何在？

熱爆就已經贏了

若業內行家們在網上熱搜或熱烈討論，造成市場非常期待的產品。若推出限量版，即使簡單的「散貨」到名人手上，而他們肯出post，就已經贏在起跑線。當然前設是，你的品牌要夠紅，產品要有價值又夠熱。對啊！這樣的話其實不用營銷，已經贏了。

自助平台拓展廣度

我的Agency一直都不太願意接「散貨」式的Influencer營銷案子，一來我常自嘲做數碼營銷的作用是要打字快，但是打包禮品寄出去的動作手腳慢，通常PR公司有絕對性的優勢。另外其實坊間已經有自助式的方案，讓品牌直接在平台上刊登「活動」，參與者報名自動配對。這對於不求深度，只求有一定數量的參與者的營銷案子，自助式平台絕對是性價比高的選擇。

Creator Marketplace助品牌尋人

Instagram最近在美國試行推出Creator Marketplace，這個功能有點似上述的自助式平台。品牌可以以Creator的性別、年齡、粉絲數量和興趣做篩選，選擇與不同的Creator合作，明買明賣。在外國品牌與Creator合作已非常成熟，大家也習慣Creator會有贊助內容，而Creator亦大多會在內容上標明是品牌贊助讓讀者知道。

優質內容需要資源創作

反觀香港很多品牌仍停留於「散貨式」的品牌與Creator/ Influencer合作關係。而在最近的一些Influencer風波中，往往仍見到酸民「憎人富貴」的態度。當然Influencer如何在製作優質內容同時平衡品牌贊助和商業道德，永遠有不同的看法和灰色地帶。但普遍大眾明白Creator也是人，製作內容需要資源，他們亦要維生，故開始走向類似外國接受表明商業贊助的做法，這相信是全球化的趨勢。

長遠發展Influencer關係

之前曾經接一個案子，同事「人肉」資料蒐集Influencer出的post內容興趣和他的followers，找來幾十個跟品牌和產品非常匹配的Influencers合作。客戶對那次的結果和影響非常滿意，但是因為是一個試驗和單次的Campaign，結果跟Influencers的關係就沒有機會繼續維繫，其實是一個非常可惜的損失。今時今日，品牌市場營銷做Influencer Marketing，除了單次結果的考量，更應該跟PR部門協商長遠的Influencer關係策略。

圖片來源：Instagram Business Blog

Bernie Wong

Social Stand創辦人

鍾情數碼廣告及內容行銷，自稱社交恐懼又活躍於社交媒體，不愛說話但主持電台節目廿載，廣告營銷課程講師卻鍾情學習新科技新技術，品牌講故佬一枚，日常為品牌做社交媒體內容行銷，在數碼媒體為品牌說故事！

https://social-stand.com

bernie@social-stand.com

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