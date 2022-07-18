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拼多多攻港 上月開通國際集運支付 新增境外信用卡支付 首設桌面版官網

【明報專訊】內地電商三巨頭之一的拼多多（美：PDD）低調攻港，上月底推出香港官方集運服務，用戶需要打開手機應用程式才看到相關教學，再無通過其他渠道宣傳該服務。不過，有別於以往只接受內地電子錢包或銀行卡支付，拼多多加入Visa、Mastercard信用卡作為支付方式，同時推出桌面版官方網頁，頁面較手機應用程式更簡潔，相信可方便香港以至是海外用戶購物。

明報記者 蕭嘉聰

本報就官方集運向拼多多查詢未來在港發展計劃等，至截稿前未有回應。拼多多於2015年9月創立，更在京東（9618）及阿里巴巴（9988）旗下的淘寶闖出一條生路，在股東騰訊（0700）支持下，以社交電商運營模式，用戶可在微信通過分享「砍一刀」、「拼單返現」連結，以更優惠的價格買入產品，又極力發展農產品電商市場，打響名堂。

官方集運包括「神州集運」及「順豐集運」

一直深耕內地三四線或以下城市的拼多多，近年極力發展更多領域，如加入品牌旗艦店等，6月底新增香港官方集運服務，介紹更稱全站商品已開通香港集運。現時有兩家官方集運包括「神州集運」及「順豐集運」可供選擇。

以自提點收費為例，神州集運首1公斤運費為11元人民幣，其後每0.5公斤收取3.1元人民幣；順豐集運首1公斤運費為17元人民幣，其後每0.5公斤收取3.8元人民幣，預計所需時間為出庫後3至5個工作天，與淘寶菜鳥官方直運的價格及時效相若。值得注意的是，由內地集運來港的商品設有禁運名單，例如食品類、冰鮮肉類等，意味用戶不能通過官方集運，購入拼多多最著名的農產品。

設禁運名單 農產品不能官方集運

此外，以往用戶在拼多多購物時，主要支付工具包括內地電子錢包微信支付及支付寶，由於申請有一定門檻，例如需要內地銀行戶口等，因此在港不算普遍，用戶如無內地電子錢包就需要找人代付。今次除了香港官方集運，拼多多的支付服務「多多錢包」現已提供綁定Visa、Mastercard信用卡，過去只能綁定內地銀行卡，而在港發行的銀聯信用卡於可通過綁定「雲閃付」支付，拼多多亦在主頁加入相關教學。

拼多多在上月底突然推出官方網頁版「拼多多優惠商城」，減少了拼單團購及「砍一刀」功能，版面較簡潔，相信可方便香港用戶，以至擴展至海外市場。據內媒分析，或是拼多多現有用戶已趨向飽和，需要發展其他市場，惟網頁版的使用體驗暫時仍不太流暢。