實測官方集運到港 需時與私人集運商相若

【明報專訊】拼多多（美：PDD）開設香港官方集運服務，旗下支付方式「多多錢包」又加入Visa、Mastercard信用卡等付款方式，方便境外港人網購，惟低調推出未作特別宣傳。記者早前實測在拼多多由下單至收件，以官方集運方式運送到港，需時與私人集運商相若。有業界人士估計，拼多多平台主打農產品，認為公司發展香港市場時，有機會調整在內地的固有定位，至於官方集運服務對私人集運商有一定壓力，不過用戶已習慣根據自己需求選擇集運商，相信實際影響不大。
當用戶在拼多多購物後使用官方集運服務，首先要同意其《境外購物須知》，當中設有海外集運物流服務協議，協議生效日期為今年6月27日，意味服務「落地」不足一個月。本報記者於7月3日晚上在拼多多下單，並填寫香港地址，測試官方集運所需時間，7日抵達集運倉後、即11日送抵工商地址，與一般的集運商所需時間相若。
本港集運平台BuyUp創辦人袁富強表示，雖然集運商沒有相關數據，不過拼多多在內地已十分普及，但對香港用戶而言，淘寶仍是最主流的電商平台。拼多多在內地以農產品聞名，但香港用戶已熟悉集運限制，相信不會購買相關產品，預計平台攻港亦會相應調整定位。
袁又稱，淘寶近年加入官方集運服務，無形之間為私人集運帶來一定壓力，現時用戶的習慣傾向開設多個集運商，再視乎需求而決定使用哪一家，例如購買大型家具會揀選相關的集運公司。他認為，官方集運與私人集運所需的時間相若，同樣受制於清關時間，私人集運優勢在於出現問題時可盡快處理，相信不會構成一家獨大的情况。