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渣打料下半年債市續萎縮 市場質疑還債能力 內房難發債

【明報專訊】美國通脹高企，聯儲局年初至今加息達1.5厘，推高發債成本，利率市場亦大幅波動，渣打大中華及北亞區資本市場業務主管嚴守敬指出，情况令短期債券融資成本急升至超越銀行貸款，加上過去作為境外美元債券發行大戶的內地房企違約情况持續，令上半年除日本外的亞洲G3貨幣（美元、歐元和日圓）債券發行額按年下跌四成，下半年情况也沒有多大轉變，估計按年跌幅將較上半年進一步擴大。

長短債息倒掛 藍籌寧待債市平穩才發債

今年初亞洲市場發債量仍然不錯，不過，市場接連遭到負面事件衝擊，例如俄羅斯入侵烏克蘭推高通脹，聯儲局加快加息，引發市場憂慮加息令美國經濟衰退，美國2年和10年期國債收益率上周五報3.13厘和2.9厘，兩者倒掛達0.23厘，為22年來最多。嚴守敬指出，債息倒掛令投資長債較短債收益低，減低投資者買入長債的意願，因此對發債影響很大，不少藍籌企業寧願等待債市較平穩時才再發債。

雖然短債收益較高，嚴守敬則指出，今年短債收益率每日波幅可達20點子（1厘等於100點子），相對過去只有數點子，債券投資者買入企業債後，與國債的利差溢價很快收窄，但債券發行人未必接受以更高的溢價發債。與此同時，內地第二季爆發新冠疫情，拖累經濟復蘇，政府着力降低企業融資利率，擴大境內和境外融資成本差距，擁有境內融資渠道的內地優質企業，轉而向銀行貸款進行短期融資，進一步令短債發行量下跌。

去年下半年內房企業開始出現債務違約，嚴守敬表示，今年內房發行境外債情况更差。過去數月內地防疫封鎖，拖延房地產項目興建和銷售，年初不少內房債券投資者容許到期債券延期一年以籌集資金償債，但近月內地銷售收入大減，市場已開始懷疑內房能否如期還款，另外需要債務重組延期的企業，亦由過去個別高負債內房，延至質素較佳企業。受債務問題影響，內房債價在二手市場已有10%至20%折讓，企業發行新債需面對高成本，因此今年已沒有高收益內房債面世。

不過，渣打作為債券安排行的發債額跌幅較市場少，日本以外所有貨幣安排債券額在今年上半年升至第一，嚴守敬表示，有部分同業較專注為內房和內地科企發債，但今年兩者發行近乎絕迹，影響他們表現，而渣打客戶群則較全面，例如中資金融機構會定期發行境外債，因而獲得較穩定的業務。