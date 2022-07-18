天齊鋰業料政治爭拗無礙澳洲鋰礦續期

早前在港上市的內地鋰生產商巨頭天齊鋰業（9696）副董事長兼執行董事蔣安琪表示，由於投資礦山至產出鋰精礦需經歷長時間，故此中下游企業進入市場會面對一定挑戰，而集團方面，一直在擴大產量規模，並且在流程、原料、生產團隊方面均維持穩定，對自身鋰礦儲備充滿信心。

稱一直擴大產量 對鋰礦儲備充滿信心

天齊旗下位於澳洲的主要礦場最快於2026年底完約，被問到中澳關係近年惡化會否影響續約，蔣安琪稱，集團一直致力維持全球戰略伙伴關係，強調礦場並非由集團全資擁有，而是與當地企業合作開採，相信做法有助規避地緣政治風險。至於海外併購方面，集團執行董事兼行政總裁夏浚誠表示，現時集團擁有的兩個礦場開發成熟，正審視市場上的國際資源集中地，對此抱持從容態度，並無迫切完成收購新項目的時間表。

另外，除鋰電池之外，近年市場亦積極研發以其他原料生產電動車電池，例如氫燃料電池等。蔣安琪表示，鋰由3C電池發展成電動車用的鋰電池，可見鋰的發展不斷進步，相信長遠而言鋰仍然會是電動車電池的重要材料，市場尚未出現能威脅鋰電池的技術。

她續稱，樂見更多企業加入電池材料市場，因意味市場看好相關發展前景，又提到不同技術適用於不同場景，其中鋰的輕便及移動性強，為它用作電動車生產帶來巨大優勢。