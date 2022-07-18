富蘭克林Todd Brighton：美債暫較美股吸引 候低買科技股

明報記者 葉創成

Todd Brighton於《Money Monday》第321期（去年10月25日出版）封面故事接受訪問表示，在美國聯儲局快將退市及加息的情况下，當時他看好美股多於美債，而隨着該全球最大央行將收緊貨幣政策，投資美股的策略亦要轉變，最重要便是考慮估值，暫較看好低估值的公用股及醫療股，並已減持高估值的科技股。結果以美國科技股為代表的納指於去年11月22日高見16,212點後，過去近8個月反覆向下，與上周五收報11,452點比較，跌幅達三成（見圖1），讀者當時若有參考他的觀點減持美國科技股，現時便可持盈保泰，而且美國科技股亦是過去10年市場的焦點，因此記者近日再次專訪Brighton並請教他對該板塊的最新看法。

Brighton表示：「我們早前已減持美國科技股，主要原因是當時它們的估值過高，我們會一直繼續留意此板塊，特別是一些高質素的超大型科技股，它們的基本因素仍然強勁，隨着股價在過去幾個月回落，目前估值已相對變得比較合理（見圖2），假如在稍後時間估值變得更吸引的話，我們便可能會再次增持。」

基金去年底已減持美股增持美債

「富蘭克林入息基金」截至5月底的基金月報顯示，固定收益投資及現金佔資產總值比例約45%，而投資股票、可換股債及股票掛鈎票據的比例約55%，去年9月底有關比例分別約65%及約35%（見圖3），換言之，該基金過去大半年已減少不少美股轉買美債。

Brighton解釋，美國聯儲局主席鮑威爾去年底一改過去的說法，承認當地通脹高企並非暫時性（transitory）後，他當時已預期當局今年將加快收水步伐，因此減持股票增持固定收益投資及現金，而他目前仍認為，美國通脹高企問題能否改善，是美股後市的關鍵變數：「今年上半年我們已經歷非常困難的投資環境，市場現仍充滿變數，尤其是到底美國通脹有多大黏性（stickiness），以及美國經濟會否出現衰退？而這兩大問題其實是互相關連的，因為假如美國通脹繼續高企不下，聯儲局便需要繼續大幅加息壓抑通脹，經濟增長便會放緩，甚至有可能出現衰退。」

比較基數高 下半年通脹料放緩

事實上，美國上月消費者物價指數（CPI）按年勁升9.1%，反映當地通脹升至逾40年高位，Brighton坦言，如此高的通脹是不少美國人、包括他自己之前從未遇過的，而他強調，最重是向前望，即使下半年通脹料從高位回落，但能否回落至比較合理的水平仍屬未知之數，需要密切留意。

美經濟能否軟着陸 下半年分曉

Brighton表示：「首先，美國通脹去年下半年、特別是第四季升勢加快，由於同比基數較高的效應，今年下半年通脹便會放緩；第二，我們可以從供應及需求兩方面去看通脹問題，聯儲局加息可以在需求端壓抑通脹，但食物及能源價格上升等供應端通脹因素卻會較為頑固，尤其是我們看到全球現正處於衝突，由此帶來供應鏈的瓶頸，這並非聯儲局所能控制的變數，但這情况現已略有改善，大家也留意到油價近日明顯下跌。綜合來說，我們認為聯儲局在未來6個月將處理一項艱巨的工作——如何適當地收緊貨幣政策令通脹回落，同時令經濟保持增長，即實現軟着陸。我們相信這仍然是有可能實現的，因為通脹本來已有放緩迹象，去年不少公司需要調高工資才可招聘員工，而此情况現時也有改善，我相信這有利當地通脹回落。」

美投資級高息企債息率吸引

雖然Brighton強調，他沒有水晶球可準確預測美國經濟會否出現軟着陸，但事實上旗下基金已減持股票、增持固定收益投資及現金。而他透露，短期內料仍會維持此資產配置的方向，「顧名思議，富蘭克林入息基金的投資目標是希望為投資者帶來穩定的入息，同時也實現資本增值，我們在上半年已減持美股、增持美國投資級別及高收益企業債，原因是即使聯儲局會繼續加息，理論上不利債券價格，但由於市場現時已預期聯邦基金利率年底將升至3.4厘，我們相信債券市場已就加息有充分反映，而且美國投資級別及高收益企業債與國債的息率差距（yield spread）亦已拉闊，令估值更趨吸引（編按：美國投資級別及高收益企業債現時平均利率分別為4.7厘及7.8厘），我們認為現時投資於此可望帶來好表現」。

另外，值得注意的是，美國10年期國債孳息率上月14日高見3.4965厘後，過去逾一個月反覆回落，出現下降軌，上周五收報2.9152厘，假如此趨勢持續，亦將會有利美國投資級別及高收益企業債券價格向好。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]