中美同處政治敏感期 市場冀改善關係

美若減免華關稅 對市場正面

陶冬當時預期，由於拜登需要「冲喜」，故計劃調整針對中國產品的關稅，甚至以其他措施釋出善意，在未來幾個月都可能發生；惟過去4星期暫時仍未有好消息出現，而醞釀多時的「習拜會」（中國國家主席習近平與拜登會面）亦尚未落實。

作為美國人，Todd Brighton又如何看中美關係呢？他表示，不止美國11月會有中期選舉，中國在第四季料亦舉行「二十大」，假如美國在短期內宣布減免於2018年及2019年已向中國加徵的關稅，以及中美關係有其他改善迹象，相信會受市場歡迎、對市場亦屬正面。不過，他亦強調即使美國對中國關稅減免，亦不會對當地通脹有非常重大的影響，仍有很多其他更重要的因素主宰當地通脹。

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