美股重防守 超配醫療公用金融

美股標指及納指今年曾從高位回落逾20%,技術上出現熊市,Brighton表示,這種說法無可厚非,但其實期內美股不同板塊表現差異很大,尤其是資金已由增長股流向價值股,例如他在去年10月看好的公用股及醫療股股價至今均有不俗表現:「你當然可以說目前美股已處於熊市,但有些股票在過去幾個月仍有很好表現,例如能源股股價曾向好,原因是油價曾飈升,我們一直看好的公用股及醫療股股價期內也顯示了防守力。」

「富蘭克林入息基金」去年9月底的十大投資包括AbbVie、Merck及Pfizer,這些美國醫藥龍頭股當時市盈率介乎13至16倍,息率達3厘至5厘,在《Money Monday》第321期(去年10月25日出版)封面故事,Brighton在專訪中指出:「它們的估值相對合理,有很好的盈利基礎,未來發展空間亦亮麗。」上述報道見報至今約9個月,AbbVie、Merck及Pfizer股價均向好,當中,以AbbVie勁升逾40%最亮眼(見圖2)。

治癌藥進展佳 AbbVie年內升逾40%

根據今年5月基金報告,至5月底,「富蘭克林入息基金」的十大投資仍包括AbbVie(見表)。Brighton在是次專訪則表示,AbbVie近來在研發治療癌症的藥物方面進展良好,即使不少研發現仍處於起步階段,但假如日後研發有成,治癌新藥獲美國食品及藥品監督管理局(Food and Drug Administration)批准在市場銷售,未來業務增長可期,會是後疫情年代醫藥股的焦點(a focus in the era of post-pandemic)。

根據AbbVie網頁資料,該公司的使命是為人類的生活帶來重大影響,在治療癌症的層面,AbbVie致力於提升醫治多種血癌的療程及管理,AbbVie副總裁、全球血液學發展主管Mohamed Zaki便表示:「我們需要創新的成果,以減少不敵癌症的病人數目 (Innovation needs to happen, so we can minimize the number of patients who lose the battle to cancer) 。」

已趁高減持石油股 留意可選消費股

另外,值得注意的是,「富蘭克林入息基金」去年9月底的十大投資曾包括Chevron及Exxon Mobil兩大美國石油股,惟在今年5月底,十大投資中已無持有任何美國石油股。Brighton表示,在今年較早時間美國石油股急升期間,該基金已減持該板塊,這也顯示了基金的靈活:「我們一直保持靈活,而且嘗試作具前瞻性的投資,只有這樣,基金才會有長期穩定及理想的回報。」

那麼向前望的話,美股在下半年有何投資機會呢?Brighton表示,除了如前文所述擬低吸科技股外,他亦正留意可選消費品股(consumer discretionary),「我們目前需要確定美國經濟增長的情况,而且今年企業經營環境明顯比去年艱難,我們亦要等上市公司公布業績後,看看它們到底面對多大困難,以及擬如何解決這些問題,尤其是我們認為美國在新冠疫情後的經濟重啟其實並不平均,部分板塊仍然面對很強逆風,正密切觀望有關影響。而當日後不利消息盡出後,假如美國股市見底回升,過去幾個月跑輸大市的板塊,屆時便會跑贏大市」。

