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美股重防守 超配醫療公用金融

【明報專訊】「富蘭克林入息基金」的基金經理Todd Brighton去年10月在專訪中表示，隨着美國聯儲局將收緊貨幣政策，投資美股的策略最重要是考慮估值，較看好低估值的公用股及醫療股，並已減持高估值的科技股，該三大板塊表現在過去9個月榮辱互見（見圖1），可見他當時部署得宜。Brighton近日再次接受專訪表示，該基金現仍超配公用股及醫療股，而且看好受惠加息的金融股，均屬防守力較強的板塊。

美股標指及納指今年曾從高位回落逾20%，技術上出現熊市，Brighton表示，這種說法無可厚非，但其實期內美股不同板塊表現差異很大，尤其是資金已由增長股流向價值股，例如他在去年10月看好的公用股及醫療股股價至今均有不俗表現：「你當然可以說目前美股已處於熊市，但有些股票在過去幾個月仍有很好表現，例如能源股股價曾向好，原因是油價曾飈升，我們一直看好的公用股及醫療股股價期內也顯示了防守力。」

「富蘭克林入息基金」去年9月底的十大投資包括AbbVie、Merck及Pfizer，這些美國醫藥龍頭股當時市盈率介乎13至16倍，息率達3厘至5厘，在《Money Monday》第321期（去年10月25日出版）封面故事，Brighton在專訪中指出：「它們的估值相對合理，有很好的盈利基礎，未來發展空間亦亮麗。」上述報道見報至今約9個月，AbbVie、Merck及Pfizer股價均向好，當中，以AbbVie勁升逾40%最亮眼（見圖2）。

治癌藥進展佳 AbbVie年內升逾40%

根據今年5月基金報告，至5月底，「富蘭克林入息基金」的十大投資仍包括AbbVie（見表）。Brighton在是次專訪則表示，AbbVie近來在研發治療癌症的藥物方面進展良好，即使不少研發現仍處於起步階段，但假如日後研發有成，治癌新藥獲美國食品及藥品監督管理局（Food and Drug Administration）批准在市場銷售，未來業務增長可期，會是後疫情年代醫藥股的焦點（a focus in the era of post-pandemic）。

根據AbbVie網頁資料，該公司的使命是為人類的生活帶來重大影響，在治療癌症的層面，AbbVie致力於提升醫治多種血癌的療程及管理，AbbVie副總裁、全球血液學發展主管Mohamed Zaki便表示：「我們需要創新的成果，以減少不敵癌症的病人數目 （Innovation needs to happen, so we can minimize the number of patients who lose the battle to cancer） 。」

已趁高減持石油股 留意可選消費股

另外，值得注意的是，「富蘭克林入息基金」去年9月底的十大投資曾包括Chevron及Exxon Mobil兩大美國石油股，惟在今年5月底，十大投資中已無持有任何美國石油股。Brighton表示，在今年較早時間美國石油股急升期間，該基金已減持該板塊，這也顯示了基金的靈活：「我們一直保持靈活，而且嘗試作具前瞻性的投資，只有這樣，基金才會有長期穩定及理想的回報。」

那麼向前望的話，美股在下半年有何投資機會呢？Brighton表示，除了如前文所述擬低吸科技股外，他亦正留意可選消費品股（consumer discretionary），「我們目前需要確定美國經濟增長的情况，而且今年企業經營環境明顯比去年艱難，我們亦要等上市公司公布業績後，看看它們到底面對多大困難，以及擬如何解決這些問題，尤其是我們認為美國在新冠疫情後的經濟重啟其實並不平均，部分板塊仍然面對很強逆風，正密切觀望有關影響。而當日後不利消息盡出後，假如美國股市見底回升，過去幾個月跑輸大市的板塊，屆時便會跑贏大市」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]