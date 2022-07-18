余淑穎：供女兒入讀國際學校 妻難轉任全職媽媽

你好，本人29歲，現職核數師，月入5.4萬元，妻子是一名護士，月入3.5萬元。現時現金積蓄有90萬元，股票現值15萬元（現時虧損約25%），持有物業，位於九龍塘，現估價700萬元，月供2.3萬元至2050年。另外，除供樓外，每月家庭支出約1.5萬元（已包括共6000元供養雙方父母）。年初女兒剛出生，現時5個月大，妻子正考慮辭職，做一名家庭主婦，照顧女兒。

本人希望女兒在小學及中學時入讀國際學校，請問我現時應如何配置資產達成目標？

筆者回覆：

黃先生你好！本人根據你的家庭狀况作出以下的理財建議，希望在平衡你每月開支及家庭負擔的情况下也能達成你的理財目標！

根據你提供的現時家庭每月總開支約38,000元，佔你現時兩夫婦的總收入中的43%，但若果太太考慮放棄工作照顧家庭和小朋友，家庭的總開支將會由黃先生全權承擔，變相等於你總收入中的70%，以現時你們手持的流動現金，包括105萬元的股票，能應付現時總開支約兩年。在理財預算上， 預留6至8個月的存款作應急錢及家庭開支周轉金是必須的，而你已經做到。但你必須考慮，究竟如何增加你們的流動現金來面對當太太離職後，你獨力承擔家庭總開支、加息風險令按揭供款提升和物價通脹的經濟負擔。此外女兒成長過程中亦可能會產生較多的開支。這方面的儲備開支真的是豐儉由人，你可先跟太太搜集資料及早預算。

有關子女升學的財務預算，一般而言，現時升學成長開支的中位數為每月5000至8000元左右，但當然私營和非弁利幼稚園的學費支出相距太大，較難預算實際開支。大部分國際學校都有設立附屬幼稚園作一條龍的升學服務，當然學費相當於一般私營幼稚園較為昂貴。再者，國際學校一般銜接外國教育制度，家長應考慮清楚學校的課程設計與子女將來長遠的升學計劃。國際學校的學費高昂，每年由100,000至250,000元不等，尚未包括交通及其他校內雜費。預算現時一名子女要入讀國際學校的每月中位開支約為15,000元。此外，亦有國際學校要求家長購買學校指定的債券或投資項目才能符合資格入讀，所以家長在為小朋友報讀國際學校時必須透徹了解當中的各項條款及指引。家長必須審慎考慮和量力而為，徹底了解自身家庭資產及長遠收入能力再作決定是否適合入讀。

未來幾年香港本地的經濟發展有着太多不尋常的預測，故此我建議黃先生應盡量提升家庭的總收入來面對將來更多更大的新挑戰及開支。若太太決定轉為全職媽媽，以現時的經濟狀况便必須放下女兒入讀國際學校的打算。

此外在你和家人的儲蓄中並沒有提及相關往後退休收入保障的安排，這方面也必須考慮。你們兩位現時正是事業高峰期，應要作出相關配置作退休生活儲備。故此我建議黃先生和太太找專業及合適的理財計劃作詳細分析及評估後再決定長遠生活開支及理財安排。

美聯金融集團高級副總裁

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[余淑穎 理財信箱]