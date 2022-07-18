陸振輝：保持健康 才能守護最珍貴事宜

首先最難保持的是健康。人生諸多不幸，很多都是自作自受的結果。健康不單是自己的福氣，也是家庭的幸運。養生並不是在晚年才去處理的事。曹操說：「盈縮之期，不但在天。養怡之福，可得永年。」比生命長度更重要的是健康、是質量！只有照顧好自己，才能夠守護好自己最珍貴的東西。

另一件難事是平衡的心態。劉禹錫說：「長恨人心不如水，等閒平地起波瀾。」你如果喜歡和別人比較，就會容易變得焦慮。長壽未必值得喜悅，健康愉快才好；短命未必需要悲傷，燦爛充實就佳。只要心態好，就可以看淡榮辱、看輕生死，生命才可以自在逍遙。

還有很難改變的就是習慣。馮夢龍說：「江山易改，秉性難移。」每個人習慣都會不同，因此不能相互套用，每個人都會思維有異，因此就要學會包容。

時間更是人生中最難留住的東西。莊子說：「人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已。」英雄總有遲暮之年、流星也終有隕落的一刻，時間是一幅大網，又有誰不是網中之人？昨天已變成了傳說，明天則只是一個未知，只有今天才是你應該的執著。因此把今天過好，才是最重要的事情。

願你回首往昔，無憾無悔。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

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[陸振輝 優游歲月]