林嘉文：美元下半年料先高後低

這同時意味其他主要貨幣未來1至3個月仍有可能走低，當中以日圓的下行風險最為明顯。由於日本央行繼續推行寬鬆貨幣政策，令美日收益率差距擴大至頗極端的水平，美元兌日圓可能會進一步上試140水平。歐元兌美元方面，雖然收益率的差距未至於如此極端，但歐洲央行的加息信號現時變得相對平衡，意味匯價目前正測試一算的同時，下一個支持位約在於0.98至0.99。英鎊兌美元方面，儘管英倫銀行相對地偏鷹，但英國當地亦面對不斷升溫的增長風險，要留意英鎊兌美元會否下試1.179和1.160的關鍵支持。

加息漸消化 未來1年看淡美元

話雖如此，未來12個月筆者仍傾向看淡美元前景，尤其是考慮到美元非常昂貴的估值，以及市場可能已經大幅消化聯儲局加息的消息，美元上升空間或會受限。當然，若美國通脹繼續意外上升，聯儲局收緊政策幅度超出預期是投資者需要留意的潛在風險。

主要貨幣之中，由於歐元在美元指數中的佔比較大，加上歐洲央行預料開始收緊政策，歐元或是美元回落的主要受惠者之一，歐元兌美元亦有機會回升至1.08。至於日圓，由於估值已跌至近數十年來低位，加上淡倉水平偏高，一旦基本因素出現任何轉變，美元兌日圓都可能是最容易走勢逆轉的一對，而筆者亦預期匯價有機會回落至126。最後，儘管存在滯脹風險，但英鎊可能會受惠於全球增長最終見底，至於英鎊兌美元估值偏低亦為其後市回升至1.27提供一定基礎。

渣打香港財富管理高級投資策略師

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[林嘉文 匯市前瞻]