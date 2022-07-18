moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

林嘉文：美元下半年料先高後低

【明報專訊】渣打財富管理下半年的市場展望預測美元指數有可能在短期內升至109，現時市場走勢似乎正朝着這一方向發展。鑑於上周美國通脹意外地進一步走高、地緣政治帶來避險需求，以及美元技術走勢強勁下，美元短期升勢似乎仍有餘未盡。

這同時意味其他主要貨幣未來1至3個月仍有可能走低，當中以日圓的下行風險最為明顯。由於日本央行繼續推行寬鬆貨幣政策，令美日收益率差距擴大至頗極端的水平，美元兌日圓可能會進一步上試140水平。歐元兌美元方面，雖然收益率的差距未至於如此極端，但歐洲央行的加息信號現時變得相對平衡，意味匯價目前正測試一算的同時，下一個支持位約在於0.98至0.99。英鎊兌美元方面，儘管英倫銀行相對地偏鷹，但英國當地亦面對不斷升溫的增長風險，要留意英鎊兌美元會否下試1.179和1.160的關鍵支持。

加息漸消化 未來1年看淡美元

話雖如此，未來12個月筆者仍傾向看淡美元前景，尤其是考慮到美元非常昂貴的估值，以及市場可能已經大幅消化聯儲局加息的消息，美元上升空間或會受限。當然，若美國通脹繼續意外上升，聯儲局收緊政策幅度超出預期是投資者需要留意的潛在風險。

主要貨幣之中，由於歐元在美元指數中的佔比較大，加上歐洲央行預料開始收緊政策，歐元或是美元回落的主要受惠者之一，歐元兌美元亦有機會回升至1.08。至於日圓，由於估值已跌至近數十年來低位，加上淡倉水平偏高，一旦基本因素出現任何轉變，美元兌日圓都可能是最容易走勢逆轉的一對，而筆者亦預期匯價有機會回落至126。最後，儘管存在滯脹風險，但英鎊可能會受惠於全球增長最終見底，至於英鎊兌美元估值偏低亦為其後市回升至1.27提供一定基礎。

渣打香港財富管理高級投資策略師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[林嘉文 匯市前瞻]